Il club continua la rivoluzione totale e si assicura il centravanti carioca ex Vigor Lamezia, pupillo del ds Maglia. Sarà lui il punto di riferimento del nuovo corso

La ricostruzione totale della nuova Vibonese mette a segno il suo colpo più atteso. Prosegue senza sosta, giorno dopo giorno, la campagna acquisti del club rossoblù in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I). Dopo l'azzeramento completo della rosa al termine della passata stagione e il passaggio del 60% delle quote societarie alla cordata guidata dall'imprenditore siciliano Cosimo Vullo, la società ha piazzato la pedina fondamentale per il proprio scacchiere tattico: Bruno Cosendey.

La notizia, anticipata dalle nostre colonne circa una settimana fa, trova finalmente la definitiva ufficialità. Sarà il ventinovenne brasiliano l'attaccante su cui costruire l'intero reparto offensivo della nuova era rossoblù.

Struttura, tecnica e "vizio" del gol

Nato a Rio de Janeiro nel 1997, Cosendey è il classico centravanti moderno che abbina una struttura fisica imponente a un'ottima qualità tecnica.

Cresciuto calcisticamente in uno dei vivai più prestigiosi del mondo, quello del Vasco da Gama, con cui ha anche collezionato presenze e gol nella Serie A brasiliana, l'attaccante ha poi sviluppato la sua carriera tra Brasile, Portogallo e Italia. Nel nostro Paese ha trovato la sua definitiva consacrazione lo scorso anno, lasciando un segno indelebile in Calabria.

Il fattore Maglia

Arrivato a gennaio alla Vigor Lamezia, Cosendey ha letteralmente trascinato la squadra verso la salvezza a suon di reti: 11 gol in sole 14 partite. Un ruolino di marcia impressionante che lo ha consacrato come protagonista assoluto del girone di ritorno.

Dietro questo colpo di mercato c'è la firma decisa del nuovo Direttore Sportivo della Vibonese, Fabrizio Maglia. Il DS ne ha fatto fin da subito un obiettivo prioritario, riuscendo a strapparlo a una folta e agguerrita concorrenza. Tra i due, del resto, c'è un feeling professionale già collaudato, avendo condiviso proprio la straordinaria cavalcata della passata stagione a Lamezia.

Ora la sfida si sposta a Vibo Valentia: la piazza intera è pronta a godersi le giocate del suo nuovo "imperatore" carioca.