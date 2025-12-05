La compagine biancoverde si affida al mercato invernale per rinforzare l'organico: firma l'ex giocatore di Paolana e Castrum favara. Rescissione consensuale con l'ex attaccante di Palermo e Cosenza

C'è una rincorsa salvezza da affrontare senza sosta per la Vigor Lamezia, in questo corrente campionato di Serie D (girone I) e sganciarsi il più presto possibile dalle zone pericolose di classifica.

Vigor Lamezia, c'è chi viene e c'è chi va

Qualche ritocco sul mercato, per colmare le lacune, indubbiamente va fatto e su questo al dirigenza biancoverde ci sta già lavorando. A tal proposito il direttore sportivo Giovanni Caterino ha chiuso per l'ingaggio di Cosimo Pagano. Si tratta di un centrocampista, classe 1998, che vanta diverse esperienze e con un vasto curriculum in Serie D, visti i trascorsi con le maglie di: Potenza, Roccella, Locri, Lanusei, Agropoli e Nissa collezionando oltre 130 presenze in interregionale.

In forza alla Paolana nella prima parte di questa stagione, dopo un divorzio anticipato dal Castrum Favara, il ventisettenne ritrova mister Mancini che lo ha già allenato a Locri. Grande grinta e duttilità, per un centrocampista che unisce quantità a qualità. Pagano, inoltre, porta al disegno tattico dello stesso Mancini notevoli capacità di adattamento e conseguente varietà di moduli dal momento che può ricoprire sia il ruolo di mezz'ala che quello di esterno.



C'è chi viene e c'è chi va, già perché la compagine biancoverde ha anche annunciato la rescissione consensuale con il calciatore Carlos Embalo, trentunenne che in passato aveva assaporato la Serie A con le maglie di Palermo, Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza.