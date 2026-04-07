Mercoledì 8 aprile la società organizza un incontro pubblico per ringraziare tifosi e sostenitori, evidenziando il valore dello staff e degli atleti. L’evento si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune, alla presenza di istituzioni e dirigenti sportivi
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Un traguardo storico per lo sport locale e un motivo di orgoglio per tutta la comunità: la Volley Pianopoli celebra la promozione in Serie C con una conferenza stampa ufficiale di ringraziamento ai tifosi che hanno sostenuto la squadra negli ultimi anni.
L’evento si terrà mercoledì 8 aprile 2026 alle 19:30 nella Sala Consiliare del Comune di Pianopoli, in via Indipendenza. La conferenza rappresenterà un momento per ripercorrere la storia del team, dalle sconfitte alle vittorie, incluso l’amaro secondo posto in Coppa Calabria, valorizzando non solo i risultati sportivi, ma anche il lavoro dello staff, degli atleti e della dirigenza, nonché l’impatto positivo della società sul territorio.
Quest’anno la squadra guidata da Chiara Costanzo celebra inoltre dieci anni di attività, rendendo la promozione in Serie C un traguardo doppiamente significativo.
All’incontro interverranno la sindaca di Pianopoli, Valentina Cuda, il presidente della FIPAV Calabria, Carmelo Sestito, il presidente del Comitato Territoriale Calabria Centro, Francesco Strangis, e la coach Chiara Costanzo. La conferenza sarà moderata dalla giornalista Jessica Mastroianni.