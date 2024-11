Finisce 1-0 il match infrasettimanale tra Lfa Reggio Calabria e Nuova Igea Virtus. Tre punti importanti per gli amaranto che sbloccano la gara sul finire del primo tempo con Perri, ma rischiando grosso sul finale di essere raggiunti. Infatti dopo un primo tempo senza tante emozioni gli amaranto si limitano a controllare provando a colpire di rimessa, anche se i siciliani non riescono ad essere continui e incisivi. Per questa partita mister Trocini sceglie il 4-3-3 da apporre al 3-5-2 della Nuova Igea Virtus, ripensando il centrocampo con Barillà, Mungo e Porcino, e l’attacco che vede Provazza e Perri a supporto di Rosseti. La Nuova Igea arriva al Granillo per interrompere la striscia negativa che dure da quattro gare, mentre gli amaranto sono a caccia della quarta vittoria consecutiva.

Il match

Parte bene Reggio Calabria che nei primi dieci minuti impegna l’estremo difensore della Nuova Igea da fuori area e poi con Porcino che si di ore un gol sotto porta spedendo alto sulla traversa il suggerimento di Barillà. Col passare dei minuti la Nuova Igea guadagna metri di campo senza però impensierirlo gli amaranto, almeno fino al 21′ quando una uscita di Velcea che svirgola fa temere il peggio, ma gli attaccanti siciliani non ne approfittano. La Lfa fatica a costruire e prima della mezz’ora si fa vedere dalle parti di La Rosa solo con un tiro da fuori di Barillà.

Sul finire del primo tempo l’episodio che cambia la partita. Prima la Nuova Igea va vicinissima al gol con un tiro da dentro l’area che si infrange sulla traversa e poi, sulla ripartenza degli amaranto è Perri con un tiro a girare che si sacca alla sinistra di La Rosa, a regalare il vantaggio ai padroni di casa. È il 46′, Reggio Calabria 1 Nuova Igea 0.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre senza sostituzioni. La Nuova Igea prova a tenere gli amaranto nella propria metà campo e al 6′ minuto è pericolosa con un colpo di testa centrale di Distefano. Il primo cambio per gli amaranto è al 13′ e segna l’ingresso di Bolzicco per Rosseti. In questa fase si mette in evidenza Porcino che recupera palle, tira da fuori area e chiede anche un calcio di rigore per un contatto subito in area. Al 23′ Trocini manda in campo Salandria per Barillà. , e qualche minuto dopo Kremerovic per Ingegneri. Ma è sempre Porcino il più pericoloso dei suoi facendosi trovare pronto su una imbucata di Perri e presentandosi davanti a La Rosa che però riesce a deviare in corner il debole tiro del numero 71. A completare le sostituzioni, in campo anche Cham e Simonetta.

Gli amaranto non chiudono la partita e rischiano grosso allo scadere quando Calaffiore spara da pochi passi sul fondo. Ma nel recupero c’è il tempo per una bella azione della squadra di casa finalizzata da Bolzicco che si vede il pallone deviato in corner.

