Nel 1976 fu il capitano non giocatore della vittoria italiana nella Coppa Davis in Cile. Ha trionfato due volte al Roland Garros (1959 e 1960) in una carriera con 48 tornei conquistati. Tra questi anche due successi agli Internazionali (1957 e 1961)

Ci lascia una delle più grandi leggende del tennis italiano e mondiale. È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, fu il primo tennista italiano a vincere un torneo Slam (Roland Garros 1959). Un successo bissato l’anno dopo con la vittoria sulla terra rossa di Parigi nell’estate del 1960. Pietrangeli è stato il tennista italiano più titolato fino all’avvento del fenomeno Jannik Sinner che torneo dopo torneo ha disintegrato ogni suo record, partendo dai titoli Slam vinti: primato superato lo scorso gennaio con il secondo successo agli Australian Open. Ma soprattutto è stato il capitano azzurro non giocatore nella prima vittoriosa Coppa Davis vinta dall’Italia contro il Cile nel 1976.

La carriera

Era nato a Tunisi l’11 settembre 1933 da padre italiano e madre di origine russa, arrivò a Roma dopo dopo l’espulsione della sua famiglia dalla Tunisia. I due titoli al Roland Garros (1959 e 1960), dove è stato finalista anche nel 1961 e nel 1964, sono stati il punto più alto di una carriera di trionfi, “condita” da ben 48 tornei conquistati: gli Internazionali d'Italia nel 1957 e nel 1961 e tre volte vittorie a Montecarlo nel 1961, nel 1967 e nel 1968. Per tre anni, dal 1959 al 1961, è stato anche numero 3 del ranking mondiale, in base alla classifica compilata dai giornalisti prima dell'era del computer. Pietrangeli è stato anche un discreto giocatore di doppio: insieme a Orlando Sirola ha vinto il Roland Garros nel 1959. Detiene il primato di match disputati in Coppa Davis (164) e vinti (120) ma è da capitano non giocatore che ha abbinato il suo nome al primo grande successo internazionale dell'Italia: la vittoria italiana (4-1) a Santiago del Cile contro i padroni di casa.