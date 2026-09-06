Gli amaranto inaugurano il nuovo corso con una prestazione dominante e una goleada firmata Reis, Rotulo, Abonckelet, Alma e Rossetti. Entusiasmo alle stelle sugli spalti e grande risposta della Curva Sud

La nuova era della Reggina, targata Claudio Lotito, non poteva iniziare meglio. Al Granillo, nella prima giornata di campionato, gli amaranto travolgono il Licata con un netto 5-0. Ritmo, intensità, qualità e una prestazione autoritaria hanno accompagnato una squadra apparsa fin dalle prime battute determinata a cominciare con il piede giusto una stagione che porta con sé grandi ambizioni.

La Reggina di Marco Marchionni prende subito in mano la partita e mette alle corde la formazione siciliana. Il vantaggio arriva già al 9’, quando Reis trova la via del gol e fa esplodere il Granillo. Gli amaranto continuano a spingere, costruiscono occasioni e tengono costantemente il Licata nella propria metà campo. Al 33’ arriva il meritato raddoppio: è Riccardo Rotulo a firmare il 2-0, concretizzando la pressione esercitata dalla squadra.

La prima frazione si chiude così con una Reggina nettamente padrona del campo, anche se non mancano due momenti di apprensione. Un errore di Lagonigro rischia infatti di concedere al Licata l'opportunità di riaprire la gara, mentre poco dopo Guida è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico. Al suo posto entra Giuliano Alma.

Al rientro dagli spogliatoi, la Reggina mette subito la parola fine alle speranze degli ospiti. Passa appena un minuto e arriva il tris: al 46’ Toscano si invola sulla fascia sinistra e mette al centro un pallone perfetto, sul quale si avventa Abonckelet. Da due passi il centrocampista amaranto non sbaglia e fulmina Valenti per il 3-0.

Il Granillo è una bolgia e la squadra non si ferma. Appena cinque minuti più tardi, al 51’, arriva anche il poker. A firmarlo è proprio Giuliano Alma, entrato nel primo tempo per sostituire Guida. Un impatto immediato per l'attaccante, che trova così il modo migliore per presentarsi davanti al pubblico amaranto e porta il risultato sul definitivo 4-0.

Ma la festa non è ancora finita. Al 75’ arriva anche la quinta rete, quella che trasforma la vittoria in una vera e propria goleada. A firmarla è Matteo Rossetti: l'ultimo arrivato riceve palla al limite dell'area e lascia partire una conclusione che fulmina Valenti, facendo esplodere ancora una volta il Granillo.

Una vittoria netta, costruita attraverso una prestazione convincente e una ripresa giocata con la stessa determinazione mostrata nei primi 45 minuti. La Reggina inaugura così nel migliore dei modi il campionato e l'era Lotito, regalando ai propri tifosi una serata che mancava da tempo.

A fare da cornice alla festa è stata una Curva Sud ancora una volta protagonista. Il cuore pulsante del tifo reggino ha accompagnato la squadra per tutta la gara, senza mai far mancare cori e sostegno. Sugli spalti è comparso anche uno striscione che racchiude alla perfezione le aspettative della tifoseria per questa nuova stagione: «Rabbia e sudore ad ogni prestazione. Vogliamo combattenti con il coltello fra i denti. Avanti vecchio cuore amaranto».

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