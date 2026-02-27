Gara intensa e ricca di colpi di scena: rossoblù avanti 2-0, poi la reazione mantovana firmata Misael e Mascherona che portano i padroni di casa sul 3-2. Quando la sconfitta sembra certa, Marcelinho realizza il gol del pari nel finale

Partita dalle mille emozioni e dai continui capovolgimenti di fronte quella del PalaSguaitzer, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A di Futsal. Il primo tempo vede una netta supremazia territoriale della Pirossigeno Cosenza, che va al riposo sul doppio vantaggio con le reti di Arrieta e Canal. Nella ripresa si materializza la reazione del Saviatesta Mantova, che si porta sul 2-2 con la doppietta di Misael completando poi la rimonta grazie al tap in vincente di Mascherona. Assalto finale dei lupi e Marcelinho, a 30 secondi dallo scadere, firma la rete del definitivo 3-3.

La cronaca

Prima grande occasione per la Pirossigeno al 2' con Marcelinho fermato dall'ottimo intervento di Tondi. Subito dopo è l'ex rossoblù Anderson Cabeça a spaventare Parisi, bravo e reattivo a dire di no al pivot brasiliano. Pericolosissimi ancora i lupi al minuto 4 con il desto fuori di pochissimo di Tonidandel. Tremano gli ospiti ma è provvidenziale Arrieta, a Parisi battuto, a deviare il bolide al volo di Mohabz. Il campione argentino dopo pochi secondi è decisivo anche in zona gol e batte Tondi con un sinistro poderoso.

Minuto 14: un gran Parisi, con un riflesso prodigioso, si oppone alla cannonata ravvicinata di Mohabz. In una sorta di botta e risposta ora tocca alla Pirossigeno Cosenza, stasera in completo verde, portare un'insidia dalle parti di Tondi con Mauro Canal, attento il portiere di casa a deviare in corner. Il duello si ripete al 17' e Tondi è ancora bravo a dire di no. Sul calcio d'angolo successivo però è Canal ad esultare e firmare così il raddoppio dei lupi. Dopo 20 minuti di gioco la Pirossigeno Cosenza va al riposo sul doppio vantaggio.

A inizio ripresa Misael riapre il match approfittando di una Pirossigeno sbilanciata in avanti. Il Mantova ci crede e spinge alla ricerca del pari. Sul piazzato di Cabeça arriva la pronta risposta di Parisi, che allunga il piedone e devia in calcio d'angolo. Su un rapido capovolgimento di fronte è però la Pirossigeno ad andare vicina alla terza rete con Trentin che costringe Tondi ad un super intervento. Si supera ancora Parisi sul sinistro di Taurisano indirizzato nel sette. I padroni di casa acciuffano il pari al 6' ed è ancora Misael ad andare a bersaglio, doppietta per lui. Rimonta completata da Mascherona, che al 12' trova il tap in vincente su una respinta di Parisi. Non è finita fin quando non è finita però e Marcelinho, a 30 secondi dal termine, scarica in fondo al sacco il pallone del 3-3. Negli istanti conclusivi i lupi recriminano per una rimessa laterale che poteva trasformarsi in un'occasione se i direttori di gara avessero garantito la concessione della giusta distanza. Finisce così in parità.

Il tabellino

SAVIATESTA MANTOVA-PIROSSIGENO COSENZA 3-3 (pt 0-2)

MANTOVA: Tondi, Donadoni, Misael, Ceccatto, Cabeça. Dedda, Leleco, Marques, Achilli, Mascherona, Mohabz, Taurisano. All. Milella

COSENZA: Parisi, Tonidandel, Trentin, Marcelinho, Vavà. De Brasi, Adornato, Marchio, Bavaresco, Arrieta, Canal, Saponara. All. Ibañes

ARBITRI: Antonio Dimundo di Molfetta, Ugo Ciccarelli di Napoli. CRONO: Martina Piccolo di Padova.

MARCATORI: 06'38" pt Arrieta (C), 16'09" pt Canal (C), 01'58" st e 06'17" st Misael (M), 12'11" st Mascherona (M), 19'29" st Marcelinho (C).

Ammoniti: 02'20" st Bavaresco (C), 12'08" st Marchio (C).