Le olimpiadi Milano Cortina 2026, stanno regalando grandi emozioni agli appassionati di sport, specie quegli sport invernali. Sono tante le attività che si svolgono in questa tornata olimpica: Biathlon, bob, combinata nordica, curling, hockey sul ghiaccio, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino e snowboard.

Sin oggi, 11 febbraio, risultano essere 13 le medaglie conquistate dalla delegazione azzurra con un totale di 4 ori, 2 argento e 7 medaglie di bronzo.

Partendo dall’ultima posizione del podio: proprio ieri 10 febbraio Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno guadagnato la medaglia di bronzo nella difficile disciplina del Curling Doppio Misto. L’8 febbraio è stata una grande giornata per la squadra olimpica: Riccardo Lorello si è aggiudicato il bronzo in pattinaggio di velocità sui 5000m, Lucia Dalmasso nello snowboard variante “parallelo gigante donne”, Dominik Fischnaller terzo in slittino nel singolo, terza posizione anche per l’intera squadra di pattinaggio di figura e per Dominik Paris nella discesa libera di Sci Alpino.

L’azzurrissima Sofia Goggia si ferma al gradino più basso del podio, nella sua categoria, sci alpino in discesa libera. Due medaglie d’argento: una per la squadra del Biathlon (Wierer, Hofer, Giacomel) nella staffetta 4x6km, seconda posizione anche per Giovanni Franzoni nella discesa libera.

Oro olimpico per Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità (3000m), una medaglia combattuta e pesantissima, Francesca infatti è la prima donna azzurra a conquistare la prima posizione nella disciplina.

Medaglia d’oro anche per la squadra mista azzurra dello short track, Pietro Nadalini, Luca Spechenhauser, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Chiara Betti. Anche qui una curiosità tutta al femminile: Arianna Fontana è la prima donna a conquistare medaglie in sei edizioni consecutive dei giochi olimpici invernali. Due finali vinte nello slittino, doppio maschile e femminile. Nel femminile oro per Marion Oberhofer e Andrea Voetter, mentre sul gradino più alto del podio nel maschile sono finiti gli azzurri Simon Kainzwaldner e Emanuel Rieder.