Momenti di forte tensione al Comunale di Mileto nel corso della sfida di Coppa Italia Dilettanti tra Rosarnese e Palmese. Intorno alle 16:20, a circa venti minuti dal fischio d'inizio, un violento incendio si è sviluppato a ridosso del campo da gioco, generando apprensione tra i presenti.

Le fiamme improvvise

Le fiamme si sono sprigionate improvvisamente alle spalle della tribuna, avvolgendo in breve tempo alcuni cassoni di plastica posizionati nelle vicinanze. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che a scatenare il rogo possa essere stata l'esplosione di un petardo fatto brillare poco prima dell'inizio dell'incontro.

Nonostante l'alta colonna di fumo e l'inaspettato fuoriprogramma, i direttori di gara e le autorità presenti hanno verificato la sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per la regolarità dell'evento, consentendo così alla partita di proseguire regolarmente.