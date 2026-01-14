Come in una favola, è il dilettante Jordan Smith a vincere il Million Dollar 1 Point Slam alla Rod Laver Arena di Melbourne. Al tennista non-pro, che agli ottavi aveva eliminato Jannik Sinner, anche la macchina in palio per il non professionista andato più avanti nel torneo esibizione in vista dell'inizio degli Australian Open.

Smith ha avuto la meglio in finale su Joanna Garland, numero 70 Wta, che ha mandato la palla fuori nell'unico scambio del match. Smith si porta a casa un milione di dollari australiani. Si è giocato con un solo punto, chi vince passa il turno mentre chi perde va a casa.

I giocatori non professionisti hanno a disposizione due servizi, i big soltanto uno. Tra risate e pacche sulle spalle anche Carlos Alcaraz esce al torneo esibizione Million Dollar 1 Point Slam in corso a Melbourne. Lo spagnolo ha perso con la greca Maria Sakkari ai quarti. Decisiva una palla corta mandata in rete dal murciano che dopo l'errore si butta a terra e ride.