In attesa dei play-off, che a fine marzo vedranno impegnati gli Azzurri, a Washington si è svolto oggi il sorteggio della fase finale del torneo in programma la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti

In attesa dei play-off, che a fine marzo assegneranno gli ultimi sei pass per il torneo, si è svolto a Washington il sorteggio della fase finale della Coppa del Mondo 2026. Se l’Italia del ct calabrese Gennaro Gattuso dovesse riuscire a superare gli spareggi – che il 26 marzo a Bergamo la vedranno opposta all’Irlanda del Nord e, in caso di successo, il 31 marzo alla vincente della semifinale tra Galles e Bosnia ed Erzegovina – nel gruppo B della fase finale del Mondiale se la vedrebbe con i padroni di casa del Canada, il Qatar e la Svizzera.