Nella notte italiana, arriva la prima vera sorpresa al Mondiale per club, dove i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain cadono contro il Botafogo. Al CenturyLink Field di Seattle, i brasiliani si impongono 1-0 grazie a un gol di Igor Jesús al 36’, con un tiro deviato che ha spiazzato Donnarumma. Il PSG domina nel possesso, crea ma non concretizza. Nel finale viene anche annullato il possibile pari a Zaire-Emery per fuorigioco. Ora i francesi, fermi a 3 punti, saranno obbligati a vincere contro il Seattle Sounders nell’ultimo turno per sperare nella qualificazione.

Sorrisi invece per l’Atletico Madrid, che dopo il ko all’esordio rialza la testa proprio contro i Seattle Sounders: 3-1 il finale. Doppietta di Pablo Barrios e sigillo di Witsel nella ripresa, mentre il gol di Rusnak serve solo a rendere meno amaro l’addio degli statunitensi al torneo. Nel Gruppo B comanda il Botafogo con 6 punti, seguito da PSG e Atletico a 3. Decisivo lo scontro diretto tra brasiliani e spagnoli all’ultima giornata.