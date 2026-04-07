Dal 2 al 9 maggio 2026 alcune spiagge selezionate di Giovino, San Sostene e Roccelletta di Borgia ospiteranno il nono Campionato Master. Il presidente Fipsas regionale: «Questo evento è il risultato di una sinergia straordinaria tra istituzioni e territorio»

Dal litorale ionico calabrese alla ribalta mondiale: la Calabria si prepara a diventare, dal 2 al 9 maggio 2026, il centro della pesca sportiva internazionale con il nono Campionato del Mondo di Surf Casting categoria Master.

Un evento che riunirà le migliori delegazioni del pianeta lungo le spiagge selezionate di Catanzaro Lido (area Giovino), San Sostene e Roccelletta di Borgia, sotto l’egida della Federazione Internazionale FIPS-M e della FIPSAS, con il patrocinio del CONI.

A fare da quartier generale sarà l’Hotel Niagara, dove atleti e delegazioni si ritroveranno per briefing tecnici e operazioni di gara.

La cerimonia di apertura è fissata per domenica 3 maggio alle ore 16:00 nel cuore della Magna Grecia, al Parco Archeologico Scolacium.

A sottolineare il valore dell’evento, le parole del presidente FIPSAS Calabria Antonio Debilio: «Ospitare un Campionato del Mondo è un onore immenso e una sfida che la FIPSAS Calabria ha colto con entusiasmo. Desidero rivolgere il mio più sentito benvenuto a tutti i pescatori, ai dirigenti e ai giudici di gara internazionali. Un ringraziamento speciale va a Stefano Sarti per la fiducia e il supporto, e alla New Sport Fishing Dream per l'immenso lavoro organizzativo. Questo evento è il risultato di una sinergia straordinaria tra istituzioni e territorio. Da Taverna ad Albi, da Soverato a Borgia, fino al capoluogo Catanzaro, siamo pronti a dimostrare che la Calabria è una terra di sport, accoglienza e bellezza. Vedere i campioni premiati con le opere del Maestro Michele Affidato sarà il coronamento di una settimana che resterà nella storia della nostra regione».