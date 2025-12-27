Le Aquile volano in classifica facendo un salto di tre posizioni sorpassando proprio i bianconeri che hanno gli stessi punti (31). Si attende il risultato del match tra Palermo e Padova per capire se la formazione calabrese resterà quarta o scivolerà al quinto posto

Una partita interpretata alla perfezione dal Catanzaro che vince anche con il Cesena tra le mura amiche del Ceravolo durante la 18esima giornata di Serie B. Un gol per tempo: la sblocca capitan Iemmello di testa nella prima parte, poi Pittarello fa esplodere di gioia i tifosi con il definitivo 2 a 0 nella ripresa. Le Aquile, con la quinta vittoria consecutiva, volano in classifica facendo un salto di tre posizioni sorpassando proprio il Cesena che ha gli stessi punti (31). Si attende il risultato del match tra Palermo e Padova per capire se i giallorossi resteranno in quarta posizione o scivoleranno in quinta, restando comunque a poche lunghezze dalla promozione diretta.

Primo tempo

Al quarto minuto di gioco primo squillo dei giallorossi con Iemmello e Pontisso che combinano nei pressi del limite dell’area di rigore, la sfera poi giunge a Cisse che conclude di destro ma il tiro è largo.

Al 7’ giallorossi di nuovo pericolosi con Pittarello che da dentro l’area spara alto al volo dopo essere stato servito da Petriccione con una scodellata dalla trequarti di pregevole fattura.

Al 13’ prima conclusione degli ospiti che ci provano con Francesconi da dentro l’area con una conclusione a giro, un po’ troppo lenta però e Pigliacelli con un tuffo plastico respinge.

Al 21’ Il Catanzaro va vicino al gol con Cisse che ci prova di testa su cross dalla destra di Cassandro, ma la conclusione è debole e Klinsmann blocca facilmente.

A l 25esimo Catanzaro pericolosissimo con Cassandro che da dentro colpisce forte , però nei pressi della linea un difensore riesce a respingere. Poi l’azione sfuma e la palla finisce in corner.

E proprio sul calcio piazzato battuto dalla sinistra da Pontisso il Catanzaro passa in vantaggio. Nei pressi del primo palo Pittarello prolunga la traiettoria della sfera servendo l’assist perfetto a Iemmello che, sempre di testa, spinge la palla oltre la linea di porta, sotto la curva Capraro che esplode di gioia. Al 26esimo Catanzaro 1, Cesena 0.

Al 35esimo corner per il Cesena. Batte Ciervo che crossa dentro, girata al volo di Shpendi che però non trova la porta.

Nei minuti finali della prima frazione di gioco il Catanzaro lascia il possesso agli ospiti che però non riescono a trovare spiragli nella difesa giallorossa. Mentre le Aquile provano a sfruttare le ripartenze. Dopo due minuti di recupero concessi dall’arbitro le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

Secondo tempo

A inizio ripresa è il Cesena ad avere il pallino del gioco in mano. E al 47’ va vicinissimo al gol con Sphendy, dopo un doppio tiro di Diao, che impatta sul palo da posizione ravvicinata.

Però al 53’ il Ceravolo diventa una bolgia. Pontisso serve Iemmello sulla trequarti che approfitta della caduta di un difensore bianconero e serve Pitttarello che a tu per tu con Klinsmann spara forte gonfiando la rete. Catanzaro 2, Cesena 0.

Al 60’ Catanzaro ancora pericoloso con Cisse che da dentro l’area colpisce a giro, ma la conclusione è debole e centrale e Klinsmann blocca.

Al 69’ Iemmello per i giallorossi prova la gran botta da fuori area, ma la sfera, anche se di poco, vola alta. Un minuto dopo ci prova Cisse, sempre da fuori area, in questo caso il tiro è centrale ed è facile preda di Kinsmann.

Il Catanzaro prova in tutti i modi a chiudere definitivamente il match. AL 74’ bellissimo scambio tra Frosinini a Pittarello che lancia in profondità il giovane esterno giallorosso, il 62 corre, arriva in area e conclude, la palla lambisce il palo e si perde sul fondo.

Nel finale di match pochissimo da segnalare, ma l’arbitro concede 7 minuti di recupero in cui sonon sempre le Aquile ad essere pericolose. Favasuli da dentro l’area colpisce in pieno la traversa, poi Rispoli lambisce il palo poco dopo dal limite. Queste le ultime emozioni di Catanzaro-Cesena che termina 2-0.



