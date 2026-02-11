Nella settimana finale di marzo la Calabria sarà il teatro delle partite della Nazionale U19 e della Femminile. L'Under 19 sarà impegnata Allo stadio "Nicola Ceravolo" e allo stadio "Gigi Marulla" contro Ungheria, Slovacchia e Turchia valide per la fase Elite di qualificazione all'Europeo. Il 3 marzo, invece, la Nazionale Femminile sarà a Reggio Calabria, allo stadio "Granillo", per la gara di qualificazione al Mondiale 2027.

La soddisfazione di Mirarchi

Grandi appuntamenti dunque per la Calabria calcistica e di questo ne è soddisfatto Saverio Mirarchi, presidente Lnd: «Con grande piacere, dopo la splendida esperienza dello scorso anno, ospiteremo di nuovo la Nazionale Under 19 del tecnico Alberto Bollini. Se la scelta della Federazione è ricaduta su Catanzaro e Cosenza è la dimostrazione che la macchina organizzativa predisposta in occasione di eventi passati è stata efficiente e all’altezza di un impegno internazionale. Ringrazio il Presidente Gravina e il Club Italia per aver rinnovato questo importante appuntamento nella nostra Regione nonché le città di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, e con esse le società sportive Cosenza, Catanzaro e Reggina, per il supporto organizzativo. Sono certo che l’entusiasmo e la passione per la maglia azzurra della nostra gente saranno due fattori che spingeranno ulteriormente i nostri ragazzi e le nostre ragazze a dare il massimo».