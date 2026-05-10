Tutto o niente. È questo l’imperativo della Vibonese, che oggi pomeriggio alle 16 si giocherà la partita più importante non solo della stagione, ma anche del proprio futuro calcistico. Allo stadio Luigi Razza è infatti in programma lo spareggio playout contro l’Acireale: i rossoblù potranno contare su due risultati su tre nell’arco dei 120 minuti, mentre i siciliani avranno un solo risultato utile a disposizione, la vittoria.

Forza e coraggio

Inevitabilmente il pensiero torna a domenica scorsa, all’ultima giornata di campionato che, in un curioso scherzo del destino, ha proposto proprio Vibonese-Acireale come una sorta di antipasto dello spareggio salvezza. E il ricordo corre a quei minuti finali: il gol del capitano Di Gilio, l’urlo liberatorio del Luigi Razza, le lacrime del commissario rossoblù Rino Putrino e l’adrenalina sul volto di mister Fanello.

È da quelle emozioni che la Vibonese deve ripartire, perché in gioco c’è un patrimonio calcistico che la città non può permettersi di disperdere. Pesano l’espulsione di Coulibaly e la conseguente squalifica, così come l’assenza di Sasanelli, tra i giocatori più in forma della squadra, fermato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata da diffidato nell’ultimo turno.

Il gruppo, però, dovrà dimostrarsi più forte anche delle difficoltà, consapevole che la salvezza è ancora possibile, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Il supporto del pubblico

Proprio il pubblico potrebbe rappresentare l’arma in più dei rossoblù. Servirà il sostegno di tutta la città, forse ancora maggiore rispetto a quello visto appena una settimana fa, perché in gioco non c’è soltanto il destino della Vibonese, ma anche quello di una piazza che vive di calcio da quasi un secolo.

Sarà fondamentale mettere da parte polemiche e delusioni recenti, remando tutti nella stessa direzione. Dopo una stagione travagliata e piena di ostacoli, conquistare la salvezza avrebbe il sapore di una vera impresa.