L’evento promosso dalla società Aqa Asd Sport torna nello splendido scenario delle acque che circondano la fortezza Aragonese
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Il Castello Aragonese di Le Castella
La splendida Le Castella, frazione di Isola Capo Rizzuto, sarà location per una delle più suggestive gare di nuoto italiane. Domenica 7 settembre andrà in scena nello specchio d’acqua antistante il maestoso Castello Aragonese la gara di un miglio valevole per il quarto trofeo “Angelo Fabiano”.
Partner ufficiali dell’evento sono la Regione Calabria, la Provincia di Crotone, il Parco marino, il Comune di Isola Capo Rizzuto, il Coni, la Fin e “Calabria Straordinaria”. Protagonisti assoluti centinaia di partecipanti che si sfideranno nelle acque del Mar Ionio.
La gara fa parte del progetto “Da Zero a 1400”, gare all’aperto dove si passa dal mare ai 1400 metri di altezza in acque libere. Un appuntamento tra i più attesi nel panorama del nuoto che torna domenica nella nota località nella nota località del Crotonese