Il progetto di ristrutturazione del nuovo stadio Nicola Ceravolo raccoglie consensi e apprezzamenti nel mondo del calcio italiano. Tra le voci più autorevoli, quella del presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, che ha sottolineato il valore non solo sportivo ma anche sociale e simbolico dell’intervento promosso dal Catanzaro e dalla famiglia Noto.

Catanzaro, ecco il nuovo Stadio Ceravolo: capienza aumentata a 15.800 posti per la cattedrale giallorossa

«Il progetto di ristrutturazione del Ceravolo – dice il presidente Paolo Bedin – va visto non solo nel suo primo significato di migliorare l’esperienza dei tifosi, ma anche come simbolo di rigenerazione urbana, sportiva e di identità per Catanzaro. Non solo un nuovo impianto sportivo, ma un luogo di ritrovo e di appartenenza per l’intera comunità, in grado di ospitare eventi sportivi e culturali di alto livello».

Bedin ha poi voluto rivolgere un riconoscimento particolare alla proprietà giallorossa: «Complimenti alla famiglia Noto, che ancora una volta dimostra una visione di lungo periodo sul club».