La staffetta composta da Arianna Sighel, Gloria Ioratti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Chiara Betti ha chiuso alle spalle della Corea. Bronzo per il Canada

La staffetta femminile 3000 metri short track con Arianna Fontana ha conquistato l'argento a Milano Cortina. L'olimpionica azzurra raggiunge così 14 medaglie ai Giochi, superando il record di 13 di Edoardo Mangiarotti e diventando la più vincente di sempre ai Giochi. La staffetta composta da Arianna Sighel, Gloria Ioratti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Chiara Betti ha chiuso alle spalle della Corea oro. A chiudere il podio il Canada, bronzo.

Pietro Sighel resta fuori dalla finale dei 500 metri dello short track ai Giochi di Milano Cortina. Si alza un sonoro 'boo' dal pubblico della Milano Skating Ice Arena quando il giudice comunica che non ci sono penalità per il contatto con l'avversario che ha portato l'azzurro a chiudere con l'ultimo tempo della sua semifinale. A sorpresa al Forum, per fare il tifo per gli azzurri dello short track, tra cui Pietro Sighel che gareggia nei 500 metri e Arianna Fontana impegnata con le ragazze della staffetta, è arrivata anche la premier Giorgia Meloni. Con lei il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, il ministro Andrea Abodi e il sindaco Giuseppe Sala.