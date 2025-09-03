L'undicesimo e attesissimo raduno, in programma sabato 6 settembre alle ore 20, punta ai 15.000 spettatori: sarebbe il secondo miglior risultato di sempre dopo gli imprendibili 22.000 di Salerno. Ci saranno anche i calabresi Pancaro, Iuliano e Altomare, oltre al campione del mondo Simone Perrotta

Mancano soltanto tre giorni all’appuntamento del 6 settembre che è ormai alle porte. A Reggio Calabria è tutto pronto per l’undicesimo raduno di Serie A – Operazione Nostalgia. A oggi sono oltre 13.000 i biglietti venduti che hanno superato le altre due tappe del 2025, Parma e Vicenza. Allo stadio “Granillo” si spera infatti di toccare o superare soglia 15.000, numero che andrebbe a essere il secondo migliore di sempre, dietro quello di Salerno che appare imbattibile (22.000).

Ma Reggio Calabria ha le potenzialità, specialmente negli ultimi giorni di pre-vendita, di superare il record di presenze per un evento che difficilmente si avrà la possibilità di rivedere in futuro a queste latitudini. Tribuna Ovest sold-out, Tribuna Est quasi, ed è in curva che gli appassionati potrebbero regalare uno spettacolo da brividi, con l’evento che sarà trasmesso in diretta anche dalla Fifa sul canale Fifa Plus.

I campioni presenti

Tutti i 40 giocatori sono stati ufficializzati, mancano soltanto i due bonus che l’organizzazione renderà noti solo poco prima del fischio d’inizio. Si tratta di due attaccanti: un ex Reggina, che ha fatto la storia degli amaranto con i suoi gol, e poi di un campione del mondo, che renderanno ancora più ricco il “parterre de rois”.

La partita inizierà alle ore 20, ma già dalle 19 comincerà l’imperdibile pre-show. Ritorneranno al Granillo campioni del calibro di Roberto Baggio e Francesco Totti, insieme ai campioni del mondo Perrotta, Camoranesi e Amelia, gli amaranto Bianchi, Amoruso (eroi del -11) e Denis, inoltre la fantasia calcistica di Cozza e Brienza e i dribbling di David Di Michele. In difesa si rivedranno Vargas, Franceschini, Cirillo, Oshadogan e in mediana la solidità di Giacomo Tedesco e i cross di Mesto, senza dimenticare Gigi Garzya, anche lui ex Reggina. Ci saranno anche i calabresi Pancaro, Iuliano e Altomare, insieme a calciatori di caratura internazionale come Dida e Aldair, Abbiati, Zago, Candela, Tacchinardi, Tonetto, Pizarro e tanti altri ancora.

Caccia al podio di presenze

Insomma, lo spettacolo è garantito, tutti i dettagli sono consultabili direttamente sulle pagine social di Serie A – Operazione Nostalgia, adesso che il count-down è iniziato, adesso che mancano solo tre giorni e Reggio Calabria può raggiungere (almeno) i 15.000, regalando il secondo miglior record di sempre, in volata.