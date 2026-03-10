Triangolare interregionale con Volley Amantea e Tonno Callipo. Sport, turismo e promozione del territorio al centro della giornata

Sport, promozione del territorio e momenti di condivisione hanno caratterizzato il BST Winter Edition 2026 – Triangolare Interregionale di Pallavolo, andato in scena ad Amantea con la partecipazione di tre realtà di rilievo della pallavolo del Sud Italia: Oricar Battipagliese Volley, Tonno Callipo Volley e Volley Amantea.

La giornata si è aperta già nelle prime ore del mattino con un’iniziativa dedicata alla scoperta del patrimonio storico della città. Le atlete della Oricar Battipagliese Volley, arrivate ad Amantea nelle prime ore della giornata, hanno visitato il centro storico accompagnate da Gregorio Carratelli, priore della Confraternita della S.S. Immacolata, e dall’avvocato Fabio Garritano del consiglio della parrocchia di San Biagio. Durante il percorso le giocatrici hanno potuto conoscere luoghi e tradizioni del borgo antico, tra cui la Chiesa di San Bernardino, apprezzandone storia e peculiarità artistiche.

La mattinata è proseguita con una degustazione di prodotti tipici locali organizzata in un punto panoramico affacciato sulla città, che ha offerto scorci suggestivi grazie alla giornata di sole che ha accompagnato l’iniziativa. Un momento pensato per unire sport e valorizzazione del territorio, favorendo accoglienza e convivialità.

Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata al Palazzetto dello Sport di Amantea, dove si sono disputati gli incontri del triangolare, arricchiti da dimostrazioni di altre discipline sportive, momenti di approfondimento e intrattenimento con dj set.

La prima sfida ha visto opposte Volley Amantea e Tonno Callipo Vibo Valentia. Le padrone di casa hanno offerto una prova convincente, imponendosi per 2-0 grazie a una prestazione caratterizzata da entusiasmo, organizzazione di gioco e grande spirito di squadra.

Nel secondo incontro, alle 16.45, la Volley Amantea è tornata in campo contro la Oricar Battipagliese Volley. Dopo un primo set difficile contro la formazione campana, apparsa solida e ben organizzata, le atlete di casa hanno reagito con determinazione conquistando il secondo parziale. Il match si è deciso al tie-break, dove la formazione ospite è riuscita a imporsi per 2-1.

L’ultima gara della giornata, disputata alle 18.15, ha messo di fronte le due squadre ospiti, Tonno Callipo Volley e Oricar Battipagliese Volley. La formazione campana si è aggiudicata l’incontro per 2-0, in una partita equilibrata e combattuta punto su punto per oltre un’ora di gioco.

Al termine delle gare si è svolta la cerimonia di premiazione che ha sancito la classifica finale: primo posto per la Oricar Battipagliese Volley, secondo per la Volley Amantea e terzo per la Tonno Callipo Volley. La giornata si è conclusa con un ulteriore momento conviviale dedicato ad atlete e staff, accompagnato da una nuova degustazione di piatti tipici locali.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento allo staff della Volley Amantea per l’impegno e l’organizzazione dell’iniziativa, alle società ospiti per la disponibilità e lo spirito di confronto, all’ASD Aurora Dance e alle associazioni del territorio che hanno collaborato alla riuscita dell’evento. Presente anche il Comitato territoriale Fipav di Cosenza con il presidente Giovanni Guida, che ha premiato le atlete sottolineando l’importanza di iniziative come il BST Winter Edition per la promozione della pallavolo e dei valori dello sport tra i giovani. L’evento, realizzato con il supporto della Regione Calabria, si conferma così non solo come appuntamento sportivo, ma anche come occasione di incontro e valorizzazione del territorio.