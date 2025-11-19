Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la decima giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione, con sanzioni che coinvolgono società, dirigenti, allenatori e diversi calciatori. In Eccellenza, l’ammenda più significativa riguarda la Palmese, multata di 150 euro.

Tra i calciatori espulsi spicca la squalifica per due giornate inflitta ad Angelo Catania della DB Rossoblù Città di Luzzi, mentre un turno di stop è stato comminato a Carbone (Brancaleone), Curcio (Soriano), Cavallaro (Stilomonasterace) e Fiumara (Palmese). Per recidività in ammonizione scatta un turno di squalifica anche per Tuscano del Brancaleone.

In Promozione, girone particolarmente movimentato, il provvedimento più pesante è l’inibizione fino al 18 marzo 2026 per Francesco Lobaudo dello Sporting Polistena. Squalificati per due giornate Argiro (Bianco) e Calderone (Bovalinese), mentre Romero del Gioiosa Jonica dovrà saltare un turno. Nelle gare del 16 novembre è stata invece multata di 150 euro la società Comprensorio Capo Vaticano, il cui dirigente Furfaro ha ricevuto un’ammonizione. Tra gli allenatori si registrano tre richiami: Pirillo (Città Amantea) al terzo inframmento, Mangiapane (Comprensorio Capo Vaticano) e Guido (Virtus Acri) al secondo, mentre per Ratta del San Nicola Chiaravalle arriva la prima ammonizione.

Numerosi i provvedimenti anche tra i calciatori: squalificati per due giornate Nicita dell’Africo e Fratto del Sersale, mentre dovranno fermarsi per un turno Portella (Africo), Versaci (Deliese), Esposito (Kratos Bisignano), Uzzante (Scalea), De Minicis (Sersale) e Stillitano (Taurianova). Per recidività in ammonizione, scatta una giornata di stop anche per Perri e Straface, entrambi tesserati per il Kratos Bisignano.