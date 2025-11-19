Dopo la decima giornata del massimo torneo regionale, il Giudice Sportivo infligge un’ammenda alla società neroverde. Due giornate di squalifica per l’attaccante dei cosentini, mentre altri giocatori sono stati fermati per un turno
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la decima giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione, con sanzioni che coinvolgono società, dirigenti, allenatori e diversi calciatori. In Eccellenza, l’ammenda più significativa riguarda la Palmese, multata di 150 euro.
Tra i calciatori espulsi spicca la squalifica per due giornate inflitta ad Angelo Catania della DB Rossoblù Città di Luzzi, mentre un turno di stop è stato comminato a Carbone (Brancaleone), Curcio (Soriano), Cavallaro (Stilomonasterace) e Fiumara (Palmese). Per recidività in ammonizione scatta un turno di squalifica anche per Tuscano del Brancaleone.
In Promozione, girone particolarmente movimentato, il provvedimento più pesante è l’inibizione fino al 18 marzo 2026 per Francesco Lobaudo dello Sporting Polistena. Squalificati per due giornate Argiro (Bianco) e Calderone (Bovalinese), mentre Romero del Gioiosa Jonica dovrà saltare un turno. Nelle gare del 16 novembre è stata invece multata di 150 euro la società Comprensorio Capo Vaticano, il cui dirigente Furfaro ha ricevuto un’ammonizione. Tra gli allenatori si registrano tre richiami: Pirillo (Città Amantea) al terzo inframmento, Mangiapane (Comprensorio Capo Vaticano) e Guido (Virtus Acri) al secondo, mentre per Ratta del San Nicola Chiaravalle arriva la prima ammonizione.
Numerosi i provvedimenti anche tra i calciatori: squalificati per due giornate Nicita dell’Africo e Fratto del Sersale, mentre dovranno fermarsi per un turno Portella (Africo), Versaci (Deliese), Esposito (Kratos Bisignano), Uzzante (Scalea), De Minicis (Sersale) e Stillitano (Taurianova). Per recidività in ammonizione, scatta una giornata di stop anche per Perri e Straface, entrambi tesserati per il Kratos Bisignano.