Terza vittoria consecutiva e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite per la Paolana si è prepotentemente rilanciata nella lotta play off nel campionato di Eccellenza. La compagine tirrenica, infatti, ha saputo ben gestire il periodo opaco di fine 2025 che l'aveva addirittura relegato appena sopra la paludosa soglia play out, poi però l'inversione di marcia e il veemente impeto che ha riportato sulla retta via la formazione cosentina.

Ritmo ripreso

L'ennesima prova di forza è arrivata domenica al Tarsitano, davanti ai propri tifosi, con un netto 5-1 rifilato al Brancaleone. Insomma il periodo cupo è passato e, anche se di mezzo c'è stato il cambio di allenatore, non era quello il motivo principale. A spiegare l'inversione di tendenza è l'uomo simbolo dei bianco/blù, nonché un gigante del calcio regionale, ovvero Attilio Angotti in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Non era questione di allenatore, ma siamo stati sfortunati poiché tante cose sono girate male. A ciò si aggiunge il fitto via vai di giocatori, con quelli nuovi che comunque hanno portato entusiasmo e voglia. Eravamo partiti con l'obiettivo di un campionato importante che sembrava perso, dal momento che le cose non si erano incanalate correttamente, ma adesso abbiamo pienamente ripreso la strada».

Vista ai primi posti

Terzo posto distante solamente un punto, ma il duo di vetta Praiatortora e Trebisacce sembra ormai aver preso il largo: «Per me il Praiatortora non è una sorpresa - continua l'eterno bomber - poiché in estate ha preso un bravo allenatore e comunque partiva già con una base importante. Più che altro potrebbe sorprendere tutta questa striscia positiva che hanno incanalato. Parlando di sorprese, forse il Trebisacce lo è anche se già in estate tutti ne parlavano bene e di un gruppo compatto e solido».

Prolificità nei due tempi

In una stagione i numeri non mentono mai, insindacabili giudici sia del collettivo che del singolo. Proprio sui numeri della Paolana si concentra il focus e, un dato interessante, riguarda quello sui gol fatti nel primo e nel secondo tempo. Angotti e compagni, infatti, contano solo otto gol nella prima frazione (solo Cittanova e Castrovillari hanno fatto peggio) ma quasi il doppio (quattordici) nella seconda frazione. Ecco come lo spiega l'attaccante: «Quest'anno è un campionato equilibrato, poiché tutte le squadre hanno giocatori importanti. Proprio per questo nel primo tempo si tende a studiare l'avversario per poi affondare nella ripresa».

Angotti, il più decisivo

I numeri si spostano poi sullo stesso centravanti, che si conferma spartiacque del campionato. Sugli attuali nove gol, infatti, il centravanti ne conta sei nella ripresa risultando essere il secondo giocatore più prolifico nella seconda metà di gara. Più di questo, però, nel dato che suggerisce i punti decisivi portati dai giocatori (per esempio: 3 punti per una doppietta che garantisce la vittoria per 2-1, 3-2 e via dicendo; 2 punti per il gol che garantisce la vittoria per il 2-1, 3-2 e via dicendo; un punto per il gol che garantisce l'1-1, il 2-2 e via dicendo) Angotti è primo con ben dieci punti portati alla causa, a pari merito con Cruz del Trebisacce: «Mi fa piacere sentire questi dati, ogni anno cerco di dare il massimo e dimostrare il mio valore. Dispiace solo per i due punti persi in casa della DB Rossoblù Luzzi e di conseguenza del gol che mi hanno tolto».

Infine, ecco il suo obiettivo personale: «Voglio migliorare i gol dello scorso anno. La passata stagione l'ho chiusa con 15 gol, stavolta vorrei cercare di farne uno in più».