Due giornate a porte chiuse e mille euro di ammenda alla Paolana dopo il derby di Eccellenza calabrese contro il Trebisacce, disputato domenica scorsa all’Amerise di Trebisacce e concluso con la vittoria degli ospiti per 2-1. È il provvedimento più rilevante tra quelli adottati dal Giudice sportivo territoriale in relazione alle gare del 15 novembre.

Alla Paolana sono state contestate condotte dei propri sostenitori prima dell'inizio della gara e durante il riscaldamento. Secondo quanto riportato nel provvedimento disciplinare, alcuni supporter avrebbero scavalcato il cancello d'ingresso dello stadio, già chiuso, entrando sul terreno di gioco con cinture e spranghe e colpendo dirigenti della società. Successivamente, dopo avere forzato il cancello che conduceva al terreno di gioco, avrebbero minacciato e aggredito i calciatori della stessa Paolana. La situazione sarebbe tornata alla calma grazie all'intervento dei Carabinieri, consentendo l'inizio della partita. Il provvedimento prevede quindi per la Paolana 1.000 euro di ammenda e due gare da disputare a porte chiuse. La società ha annunciato ricorso. In una nota diffusa dopo la pubblicazione delle decisioni del Giudice sportivo, la USD Paolana 1922 esprime "profonda perplessità e incredulità" e comunica di voler esaminare gli atti ufficiali della gara e le relative motivazioni per comprendere pienamente quanto accaduto.

La società tirrenica sottolinea inoltre il rammarico per la gara casalinga di domenica 22 novembre, che dovrà essere disputata senza la presenza del pubblico, definendo il sostegno dei tifosi "una componente fondamentale del calcio". La Paolana comunica quindi di voler presentare ricorso, riservandosi di approfondire ogni aspetto della vicenda e di tutelare nelle sedi opportune le proprie ragioni. E proprio domenica 22 novembre, nel prossimo turno di campionato, la Paolana sarà chiamata a un appuntamento particolarmente impegnativo: al proprio campo arriverà infatti la capolista DB Rossoblù Luzzi. Una sfida di vertice che, alla luce della squalifica del campo, si disputerà senza la presenza del pubblico, salvo eventuali novità legate al ricorso annunciato dalla società paolana.

Sanzione anche per il Trebisacce , al quale sono stati inflitti 600 euro di ammenda e una diffida. Secondo il provvedimento, alcuni sostenitori avrebbero lanciato fumogeni e bombe carta in prossimità delle panchine della società avversaria, fuori dal terreno di gioco, provocando lo stordimento di due calciatori della stessa società. Durante la gara sarebbe stato inoltre lanciato un fumogeno sul terreno di gioco. Sul piano disciplinare, per il Trebisacce è stata inoltre inflitta una squalifica di due giornate a Perez Lazarte Dante Leonel.