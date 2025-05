Il direttore generale dei tirrenici traccia un bilancio stagionale dopo il ko nello spareggio play off contro la Rossanese: «Il terzo posto in campionato e questa finale playoff dimostrano la bontà del lavoro fatto»

La corsa verso la Serie D della Paolana si ferma nella finale regionale dei playoff di Eccellenza calabrese, disputata contro la Rossanese, la squadra tirrenica ha chiuso sul punteggio di 1-1 dopo i tempi supplementari, risultato che ha premiato i bizantini in virtù della miglior classifica ottenuta al termine della stagione regolare.

A festeggiare, dunque, è stata la squadra di mister Aloisi, che ora affronterà il Real Normanna nella fase nazionale. Per la Paolana resta l’amarezza di un sogno sfiorato, ma anche la consapevolezza di aver vissuto una stagione da protagonisti. A fine gara, ai microfoni del network LaC, il direttore generale della Paolana, Franco Viola, ha espresso tutta la sua delusione, mitigata però dall’orgoglio per quanto fatto dalla squadra: «Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto. Quel doppio palo sullo 0-1? Episodio decisivo, 99 volte su 100 la palla entra. Ma va bene così: è stata una grande giornata di sport. Complimenti alla Rossanese, al servizio d’ordine, ad Angelo Andreoli per il grande lavoro, al presidente Marconi e a tutti quelli che ci hanno seguito. Abbiamo fatto veramente bene».

Viola ha voluto poi sottolineare anche il percorso compiuto dalla società, che ha vissuto momenti complessi ma è riuscita a restare unita: «È stata una stagione difficile anche a livello societario, ma ci siamo ricompattati. Il terzo posto in campionato e questa finale playoff dimostrano la bontà del lavoro fatto. Ringrazio il presidente Marconi, sempre lucido nelle scelte. Speriamo che tenga duro, perché da lui si deve ripartire».