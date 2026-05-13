Un'attesa durata vent'anni, con il tempo che sembrava essersi fermato e che si ostinava solamente a vivere di ricordi. Era l'aprile del 2006 quando la Deliese terminò il campionato di Eccellenza al decimo posto a quota 39 punti. Quella fu l'ultima comparsa della compagine amaranto nel massimo campionato regionale, con ricordi sbiaditi ma spinti ancora da una scalpitante voglia di tornare protagonisti sul campo del presente.

Alla fine l'attesa è finita e, nel pomeriggio del 10 maggio 2026, la Deliese è ufficialmente tornata in Eccellenza dopo aver vinto lo spareggio contro il Gioiosa Ionica. Un piccolo capolavoro costruito col tempo e con la pazienza di chi ha saputo fare piccoli ma incisivi passi.

L’impronta del gruppo

Un'intera stagione vissuta in vetta alla classifica e con sole due sconfitte. Un ruolino da protagonista che poteva anche essere arricchita da un'inaspettata quanto lieta finale di Coppa Italia Dilettanti, persa poi contro la DB Rossoblù Luzzi. Una squadra di Promozione che arriva in finale di Coppa e sfiora il trionfo ma, soprattutto, conquista il primo posto dopo ben quaranta partite ufficiali in stagione: cosa mai avvenuta prima nell'ultra-trentennale storia di questo campionato dilettantistico. L'impronta del gruppo, della collettività, della grinta e di saper annullare la tecnica degli avversari con la fame di arrivare prima. Il trionfo della Deliese è l'emblema di un calcio inteso come insieme omogeneo.

L’impronta di Parentela

L'impronta però è anche di Andrea Parentela, tecnico silenzioso che ha fatto della dedizione la sua vera consapevolezza. Riavvolgendo però il nastro a circa un anno fa, si può ricostruire il cammino amaranto fino al trionfo finale. Soprattutto, però, si può prendere per mano l'operato parenteliano.

Era l'1 dicembre 2024 quando Andrea Parentela faceva il suo esordio sulla panchina amaranto, in occasione della dodicesima giornata di Promozione B, in casa della capolista e futura vincitrice del campionato Virtus Rosarno. Il cammino iniziò con una sconfitta immeritata, seppur contro la formazione più forte del girone. Da lì un andamento da vertice e che ha registrato solamente sei sconfitte (compresa quella inaugurale) nelle successive 59 gare disputate tra campionato e coppa. Per essere ancora più specifici, ecco il ruolino: trentacinque vittorie, diciotto pareggi e sei sconfitte. Tradotto sono 123 punti conquistati per una media di 2.08 a partita. Inoltre sono 95 i gol fatti e 35 quelli subiti. Insomma, se i numeri sono i giudici insindacabili del gioco del calcio, qui c'è davvero poco da commentare ma solo da ammirare un lavoro fatto di dedizione, dettagli e soprattutto pazienza. Sicuramente è anche la piccola rivincita di Parentela, di un allenatore molte volte lasciato in seconda linea e volto tra la folla. Adesso però quel volto è ben riconoscibile, perché i successi non li regala nessuno.

Il cammino nella stagione 2024/25

Ecco riassunto il percorso nella sua prima fase, ovvero nella stagione 2024/25: Virtus Rosarno Deliese 2-1, Gioiosa Ionica-Deliese 0-0, Deliese-Atletico Maida 1-0, Bovalinese-Deliese 1-3, San NicolaChiaravalle-Deliese 0-0, Deliese-Stilomonasterace 1-1, Capo Vaticano-Deliese 1-1, Deliese-Guardavalle 4-0, Bianco-Deliese 1-0, Deliese-Val Gallico 0-0, Africo-Deliese 2-2, Deliese-Melito 2-0, Pro Pellaro-Deliese 0-0, Deliese-Melicucco 4-0, Caraffa-Deliese 0-4, Deliese-Virtus Rosarno 0-1, Deliese-Gioiosa Ionica 2-0, Atletico Maida-Deliese 1-3, Deliese-Bovalinese 2-1.

Il cammino nella stagione 2025/26

Questo invece il cammino nella stagione appena conclusa: Deliese-Palmese 2-2 (coppa), Taurianova-Deliese 0-1 (coppa), Atletico Maida-Deliese 0-4, Deliese-Taverna 3-0, Deliese-Brancaleone 3-1 (coppa), Taurianova-Deliese 0-2, Deliese-Bianco 1-0, Brancaleone-Deliese 0-2 (coppa), Pro Pellaro-Deliese 1-1, Deliese-Pizzo 4-0, Gioiosa Ionica-Deliese 0-0, Deliese Gallico 3-2 (coppa), Deliese-Bovalinese 1-0, Melito-Deliese 1-1, Val Gallico-Deliese 1-1 (coppa), Deliese-Capo Vaticano 2-1, Deliese-SC Soverato 0-0, Virtus Rosarno-Deliese 1-1 (coppa), Africo-Deliese 0-3, Deliese-Sporting Polistena 0-0, Deliese- Virtus Rosarno 2-1 (coppa), Val Gallico-Deliese 0-2, Deliese-Ardore 2-1, Dbr Luzzi-Deliese 2-1 (coppa), Deliese-Atletico Maida 4-2, Taverna-Deliese 0-0, Deliese-Taurianova 1-0, Bianco-Deliese 0-1, Deliese-Pro Pellaro 0-1, Pizzo-Deliese 0-1, Deliese-Gioiosa Ionica 1-0, Bovalinese-Deliese 1-1, Deliese Melito 1-1, Capo Vaticano-Deliese 1-2, SC Soverato-Deliese 1-0, Deliese-Africo 2-1, Sporting Polistena-Deliese 0-2, Deliese-Val Gallico 4-1, Ardore-Deliese 1-2, Gioiosa Ionica-Deliese 0-1.