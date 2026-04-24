Sotto di due reti, i lupi reagiscono con Arrieta e Tonidandel. Il 2-2 non basta per uscire dalla zona rossa: servono due vittorie e risultati favorevoli
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Un pareggio che tiene accesa la speranza, ma lascia anche rammarico. La Pirossigeno Cosenza impatta 2-2 sul parquet del Global Work Capurso nella 28ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 e resta in zona retrocessione diretta a due turni dal termine, a sei punti dalla zona playout.
La squadra allenata da Ibañes esce dal campo con un punto prezioso ma insufficiente per accorciare in classifica, soprattutto alla luce della prestazione offerta. I rossoblù, infatti, hanno sfiorato il successo dopo essere stati sotto di due reti, colpendo più volte i legni e trovando sulla loro strada un Micoli decisivo in diverse occasioni.
Avvio vivace con occasioni da entrambe le parti: Tonidandel e Canal vanno vicini al gol, mentre Parisi si oppone su Pires. A sbloccare il match è l’ex Pedrinho, che porta avanti i pugliesi nel primo tempo. Nella ripresa il Capurso raddoppia con Perri sugli sviluppi di un calcio d’angolo, complicando ulteriormente il compito dei calabresi.
Ibañes si gioca la carta del portiere di movimento e la scelta produce effetti: Arrieta accorcia le distanze e poco dopo Tonidandel firma il pareggio su assist di Marcelinho. Nel finale la Pirossigeno spinge alla ricerca del colpo da tre punti, ma Micoli si conferma protagonista con interventi decisivi, mentre Fantecele non riesce a concretizzare una ghiotta occasione a pochi secondi dalla sirena.
Il 2-2 finale lascia aperti i giochi ma impone un percorso netto nelle ultime due gare di regular season. La Pirossigeno dovrà vincerle entrambe e sperare in passi falsi delle dirette concorrenti per evitare la retrocessione diretta. Prossimo appuntamento martedì contro l’Ecocity Genzano, con un solo risultato utile: la vittoria.