La manifestazione più importante del panorama sportivo calabrese andrà avanti fino al 5 giugno. A fare da cornice la Marina di Sibari. Mille le persone tra atleti, educatori e famiglie provenienti da sei regioni

Pigiessiadi 2016, ai nastri di partenza. Dal 2 al 5 giugno la Marina di Sibari si trasformerà in un grande centro sportivo a cielo aperto.



Quattro giorni all’insegna dei valori dello sport, e non solo, per i mille partecipanti tra giovani atleti, accompagnatori, educatori, famiglie provenienti dalla Calabria, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana e Campania.



Un evento sportivo a tutto tondo, che da circa dieci anni ormai rappresenta per l’intera Regione un punto di riferimento e di aggregazione. Si spazierà dalla categoria micro alla categoria libera.



Un totale di novanta squadre che si daranno battaglia nelle varie discipline presenti: dal calcio a cinque, alla pallavolo, al basket e danza.



Una manifestazione sportiva sempre più in forte crescita e attenta alle esigenze dei partecipanti. Previste infatti serate di animazione per i più piccoli, corsi di aggiornamento tecnico e di formazione per i più grandi.



Dunque, un concentrato di attività per la più importante manifestazione sportiva calabrese.