I rossoblù conquistano tre punti al PalaPirossigeno in una gara emozionante: Lusnig porta avanti gli ospiti, ma Arrieta e Bavaresco ribaltano il risultato negli ultimi minuti, regalando una vittoria spettacolare ai padroni di casa

La Pirossigeno Cosenza batte la Fortitudo Pomezia in una gara vietata ai deboli di cuore. Dopo il gol di Lusnig al terzo minuto, arrivato in una delle pochissime azioni pericolose create dagli ospiti, i lupi ci provano in tutti i modi a scardinare il muro eretto dal quintetto laziale, ma devono attendere il 14' della ripresa per trovare il pareggio, realizzato da Arrieta. Quando sembra tutto finito, a pochi decimi dalla sirena finale, Bavaresco manda in fondo al sacco il pallone che vale i tre punti e fa impazzire di gioia il PalaPirossigeno.

LA CRONACA DEL MATCH

In avvio di gara si rende subito pericolosa la Pirossigeno con il fendente di prima intenzione di Tonidandel che fa la barba al palo. Pressione dei padroni di casa: conclusione ravvicinata di Vavà, ma Molitierno si oppone. Al primo affondo passano gli ospiti con il sinistro vincente di Lusnig.

La reazione rossoblù è affidata al destro di Arrieta che costringe il pipelet laziale a un difficile intervento. I lupi continuano a spingere alla ricerca del pari prima dell'intervallo: diagonale di Marcelinho sul quale non arriva per un soffio Tonidandel in scivolata. È un monologo bruzio e, a pochi secondi dallo scadere della prima frazione di gioco, Molitierno dice di no al tentativo angolato di Tonidandel. Le squadre vanno così al riposo sul risultato di 0-1.

Occasionissima per Arrieta al 3' della ripresa: il destro dell'argentino però termina sul fondo. Ci prova anche Adornato al 6', ma Molitierno devia in corner. Il leit motiv del match resta lo stesso: Pomezia arroccata nella propria metà campo, Pirossigeno che prova a spingere ma non riesce ad affondare il colpo, sbattendo costantemente sul muro ospite. Finalmente arriva il pareggio dei padroni di casa, firmato da Kevin Arrieta. Ora il PalaPirossigeno è una bolgia e rischia di crollare ad un secondo dal termine quando Bavaresco, sul tentativo di Marcelinho, trova la deviazione che vale il 2-1 e la vittoria dei lupi.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA - FORTITUDO POMEZIA 2-1 (pt 0-1)

COSENZA: Parisi, Tonidandel, Bavaresco, Marcelinho, Vavà, De Brasi, Adornato, Marchio, Trentin, Arrieta, Canal, Saponara. All. Ibañes

POMEZIA: Molitierno, Binzaru, Raubo, Tiaguinho, Matteus, Bonci, Villari, Silveri, Krcista, Lusnig, Lara, Dudù. All. Esposito

ARBITRO: Andrea Saggese di Rovereto, Denis Prekaj di Treviglio.

CRONO: Domenico Saccà di Reggio Calabria.

MARCATORI: 03'50" pt Lusnig (P), 14'59" st Arrieta (C), 19'59" st Bavaresco (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaPirossigeno di fronte a un migliaio di spettatori circa. Ammoniti: 11'45" st Marcelinho (C), 19'53" st Raubo (P). Espulso: 16'50" st Saponara (C).