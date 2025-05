Il Catanzaro per il secondo anno consecutivo, dopo la storica promozione dalla C in cadetteria, si trova ad affrontare una semifinale playoff. Questa volta dovrà vedersela con lo Spezia che ha combattuto tutto l’anno con le due squadre (Sassuolo e Pisa) che hanno fatto il salto diretto in massima serie, classificandosi al termine sul terzo gradino.

«Il campionato ha parlato chiaro, una stagione migliore l’hanno fatta solo due squadre. Per quello che hanno fatto nell'arco dell'intero campionato sicuramente è una squadra favorita. Poi c'è il campo e nelle due partite devono dimostrare loro che sono superiori a noi». Messaggio forte quello di Fabio Caserta nella conferenza stampa della vigilia della gara d’andata, che si disputerà al Ceravolo, domani sera 21 maggio, alle 20.30. «Se andiamo ad analizzare il campionato sono stati superiori non solo a noi ma a tante altre squadre – ha continuato -. Quindi sarà una partita difficile però i playoff sono partite belle da giocare, bellissime. Quindi dobbiamo pensare solo a questo, non a quello che è stato fatto ma a quello che bisogna fare. Giochiamo in casa e dobbiamo cercare di sfruttare il fattore campo e fare una grande prestazione contro una squadra che ha qualità in ogni singolo calciatore. A livello individuale sicuramente ha delle qualità superiori alla media in questa categoria. Il reparto avanzato è sicuramente è quello che spicca maggiormente. Però hanno preso anche pochissimi gol».

Poi, Caserta, parla della condizione emotiva e fisica dei suoi uomini: «Il livello emotivo del gruppo è sicuramente alto perché si va a disputare una grande partita, una semifinale di playoff di Serie B per poter andare in Serie A. I ragazzi sono felicissimi perché arrivare a fare questa partita significa che hanno fatto un percorso molto importante durante tutto il campionato. Li devo tenere un po' a bada perché c'è tanta euforia, tanto entusiasmo ed è giusto che sia così. Non vediamo l'ora che inizi. Dobbiamo cercare di mettere il cuore oltre ogni limite».

Un doppio scontro dunque dove lo Spezia ha due risultati su tre, infatti grazie al conseguimento di una classifica migliore, i liguri con due pareggi passerebbero in finale. Quindi già la partita di domani sera potrebbe essere decisiva, ma Caserta non è di questo avviso: «Non credo sia la partita di domani quella decisiva perché devi giocare domani e poi giocherai domenica. Tanto andrà a influenzare sicuramente il risultato della partita di domani. Però non credo sia decisiva quella di domani».

Poi sulla condizione dei suoi uomini: «I ragazzi stanno tutti bene tranne Situm che ha accusato qualche problemino e dobbiamo valutare se potrà prendere parte alla gara di domani. Compagnon invece non sarà neanche convocato».

Poi Caserta conclude: «C'è un sogno da portare avanti e continuare a cullare, dobbiamo osare tutti insieme».

La conferenza stampa completa