La tensione delle grandi notti si mescola all’orgoglio di un percorso costruito passo dopo passo. Alla vigilia della sfida playoff di Serie B contro l’Avellino, Alberto Aquilani si presenta in conferenza stampa con il tono di chi conosce il peso dell’appuntamento ma vuole tenere il Catanzaro lontano dall’ansia. Domani sera, al “Ceravolo”, i giallorossi si giocheranno l’accesso alla semifinale in una gara secca che può valere una stagione.

«Sono gare importanti, gare che si preparano da sole – ha spiegato il tecnico –. Abbiamo lavorato in maniera molto dura e bene tutto quest’anno per arrivare a giocare questa partita. Siamo motivati, siamo consapevoli che è una gara importante e sappiamo quello che dobbiamo fare affinché possiamo disputare la nostra partita».

L’Avellino arriverà in Calabria trascinato dall’entusiasmo per la qualificazione conquistata all’ultima giornata, ma Aquilani respinge l’idea di un Catanzaro meno acceso dal punto di vista mentale dopo due settimane senza pressioni di classifica. «Non riposiamo per niente – ha sottolineato –. Abbiamo disputato due buone partite, abbiamo avuto modo di far giocare tanti ragazzi e di mettere tutti in forma. Se loro arrivano carichi, noi arriveremo ancora più carichi perché ci giochiamo qualcosa che ci siamo meritati».

Il tecnico insiste soprattutto sulla gestione emotiva della gara. «È una partita che può durare 90 o 120 minuti, una partita secca che non ha ritorno. Quando le partite sono così bisogna giocarle sotto il profilo tecnico e tattico, ma anche emozionale e di maturità».

Nonostante il vantaggio del doppio risultato a favore, Aquilani non vuole una squadra che faccia calcoli. «Non ne abbiamo parlato – ha ammesso – perché siamo una squadra che non può e non deve ragionare in quel modo. Noi dobbiamo fare la nostra partita, non dobbiamo snaturarci e dobbiamo continuare a credere in quello che proponiamo, perché è stata un’arma importante durante tutta la stagione».

Buone notizie arrivano dall’infermeria. Pietro Iemmello sarà a disposizione. «Sta meglio, sta bene, è convocato per domani», ha confermato Aquilani, aggiungendo che «forse solo Koffi è da valutare, il resto del gruppo è tutto disponibile».

Per l’allenatore giallorosso sarà anche il primo playoff vissuto da tecnico tra i professionisti. «C’è emozione, sicuramente – ha raccontato –. Veniamo da un percorso bellissimo e questa leggerezza può essere una componente importante in queste partite. Per me è una gara speciale, ma sono tranquillo perché mi fido tanto dei miei calciatori e delle loro qualità tecniche e umane».

Infine un pensiero alla città e al pubblico del “Ceravolo”, chiamato a trascinare la squadra in una notte che può diventare storica. «Noi crediamo di essere una squadra forte – ha concluso Aquilani – e crediamo che in casa nostra, con la nostra gente, possiamo dar fastidio a tutti. Mi aspetto una cornice di pubblico importante e sono sicuro che chi ci sarà darà il proprio contributo come ha sempre fatto».