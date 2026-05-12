Calcio di inizio della sfida preliminare degli spareggi promozione alle 21. Le Aquile hanno 2 risultati su 3 per passare il turno

C’è una città che da giorni aspetta soltanto il fischio d’inizio. Il Catanzaro si prepara a vivere una delle notti più importanti della sua stagione: questa sera, alle 21, al “Ceravolo” arriva l’Avellino per il preliminare playoff di Serie B. Una sfida senza appello, da dentro o fuori, che mette in palio il pass per continuare a inseguire il sogno chiamato Serie A. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con il pubblico giallorosso pronto a trasformare lo stadio in una bolgia. La squadra di Aquilani parte con il vantaggio del miglior piazzamento in classifica e potrà contare su due risultati su tre, ma nei playoff il peso della pressione spesso vale più dei numeri. Serviranno lucidità, carattere e la capacità di colpire nei momenti decisivi.

Con Iemmello in panchina, in avanti spazio al tridente leggero con Liberali, Alesi e Pittarello. Di fronte un Avellino arrivato ai playoff con entusiasmo e senza nulla da perdere.



Le formazioni ufficiali

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello. All. A. Aquilani.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Russo, Patierno. All. D. Ballardini.