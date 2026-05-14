Il Palermo dovrà affrontare senza il sostegno dei propri tifosi la trasferta di Catanzaro, valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B in programma domenica allo stadio Ceravolo.

È arrivato infatti il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia e ai sostenitori rosanero, decisione maturata dopo le valutazioni degli organismi preposti alla sicurezza.

Il provvedimento era atteso già nelle ultime ore e si inserisce nel quadro delle misure adottate per prevenire possibili problemi di ordine pubblico in occasione della sfida tra Catanzaro e Palermo. I tifosi rosanero saranno quindi costretti a seguire la gara soltanto da casa.

Resta ora da capire se restrizioni analoghe verranno disposte anche per il match di ritorno previsto al “Barbera”, appuntamento decisivo per la corsa verso la finale playoff.