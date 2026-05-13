Folla di appassionati e clima di grande festa in località Fiuzzi. Il sindaco De Lorenzo e le autorità locali celebrano una vetrina turistica internazionale unica per tutto il Tirreno. Ora la corsa approderà in Basilicata

È partita da Praia a Mare la carovana rosa del 109° Giro d’Italia, con la tappa che porterà i corridori dall’Alto Tirreno cosentino a Potenza, primo appuntamento della giornata che segna l’uscita della corsa dalla Calabria dopo il passaggio da Catanzaro e Cosenza.

Fin dalle prime ore del mattino, la località Fiuzzi si è riempita di appassionati, curiosi e famiglie accorsi per assistere alla partenza della corsa rosa, in un clima di festa tra musica, colori e l’entusiasmo che da sempre accompagna uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Preso d’assalto il villaggio del Giro, allestito nell’area del lungomare, diventato punto di ritrovo per tifosi e visitatori.

Folla, colori e musica alla partenza della tappa Praia a Mare-Potenza del 109° Giro d'Italia. Le immagini della festa dalla località Fiuzzi, sul Tirreno calabrese

Imponente il dispositivo di sicurezza predisposto per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e gestire l’afflusso di pubblico, con il coordinamento delle forze dell’ordine e degli operatori impegnati lungo il percorso di partenza.

Presenti anche le autorità istituzionali del territorio. A salutare la partenza della corsa, tra gli altri, il sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo e il consigliere regionale Antonio De Caprio, che hanno accolto atleti, organizzatori e cittadini.

Per Praia a Mare, la partenza del Giro rappresenta una vetrina di rilievo sotto il profilo turistico e promozionale, con le immagini della corsa destinate a raggiungere il pubblico nazionale e internazionale, offrendo visibilità all’intero comprensorio del Tirreno calabrese.