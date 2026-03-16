Come un treno in corsa, impossibile da fermare o arginare, allo stesso modo è il Praiatortora che, soprattutto in questo girone di ritorno, sta correndo in maniera forsennata verso la metta della Serie D. In occasione della venticinquesima giornata, la capolista batte anche il Brancaleone e continua a viaggiare a punteggio pieno nel girone di ritorno. Vittoria ampia e facile davanti ai propri tifosi, basti pensare che dopo soli dodici minuti i ragazzi di mister Salvatore Viscardi erano già sul 3-0 grazie alle reti di Thiakane, Leirosa e Puoli. nella ripresa la manita è a firma di capitan Petrone e ancora Thiakane, che apre e chiude le danze.

Due veterani della squadra

Insomma, la squadra ha un'identità ben precisa ed essa non può che essere riconducibile al capitano Angelo Petrone che si esprime così, nel post gara: «Era senz'altro una partita difficile poiché incontravamo una squadra forte e ostica come lo è il Brancaleone. Noi però siamo stati bravi a sbloccarla già nei primi minuti e ciò l'ha resa più semplice nella gestione. Devo dire grazie a questi ragazzi che, giorno dopo giorno, stanno costruendo un qualcosa di davvero straordinario. Non abbiamo però fatto ancora nulla perché mancano cinque partite e la matematica non c'è».

Sulla stessa lunghezza d'onda e con grande entusiasmo anche l'altra anima di questo Praiatortora, ovvero Andrea Puoli: «Capitan Petrone è il cuore pulsante di questa squadra e ha messo un contributo importante per far sì che questo percorso di cinque anni si potesse chiudere con un qualcosa di inimmaginabile, perché sappiamo tutti che stiamo per avvicinarci a un traguardo storico. Ci stiamo riuscendo ma ciò non vuol dire che dobbiamo abbassare i ritmi perché la matematica ancora non ce lo permette».