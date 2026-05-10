Il campionato di Prima Categoria (girone C9, inerente alle vibonesi, si congeda per dare appuntamento al prossimo anno. Giocati gli ultimi novanta minuti della stagione che hanno dato i verdetti definitivi tra cui il più importante: il primo posto.

Le partite

Clamoroso quanto successo nell'ultima giornata di campionato, con il Roccella che sfila la vetta a un Real Montepaone già con la testa in Promozione. Incredibile ma vero, ma andiamo con ordine. La compagine catanzarese, in vetta alla classifica prima di questo turno, affrontava un Nuova Ada ormai sazio e senza più obiettivi, mentre il Roccella secondo a meno uno, era ospite del Guardavalle quarto in classifica. Innanzitutto la formazione delle preserre ha onorato la stagione, facendo lo scherzo più brutto ai gialloverdi che non riescono ad andare oltre l'1-1 con l'iniziale vantaggio di bomber Giglio e il pareggio poi di Greco.

Nel frattempo il Roccella giocava la sua partita al "Nicola Coscia", provando il tutto per tutto e sperando in un clamoroso capovolgimento che si è puntualmente presentato. I rossoneri vincono 0-2, interamente nella ripresa, grazie a Camara e Figliomeni e sfilano il primato ai rivali. Può partire una clamorosa e, a tratti, inaspettata festa promozione.

Real Montepaone beffato e condannato ai playoff contro il Bivongi. Proprio quest'ultimo batte il Città di Siderno che si ferma a sette vittorie di fila. Di 1-2 il risultato finale con le firme di Passarelli e Sanchez.

Non aveva nulla in palio Caraffa-Spilinga, in un match valevole solo per le statistiche e terminato 1-2 in favore della compagine vibonese. Iniziale vantaggio locale, poi il ribaltone targato Fabio Maluccio e Mercatante. Con la testa già in "vacanza" anche la Stella Mileto che salutava i propri tifosi contro il Prasar, facendolo peraltro in grande stile. Pioggia di gol per i biancorossi che vincono 6-2 e si congedano. Tra i marcatori ecco le doppiette di Andrade e Davide Spina e le reti di Loiacono e Valente. Festeggiavano entrambe la salvezza Locri e Laureana, una di fronte all'altra e con alcun peso sulle spalle: tutte e due le compagini salutano la stagione in un match terminato 5-2 in favore dei locali: le firme di Mandaglio, Ventimiglia, Barbuto, Vita e Taliano. Antipasto playout tra Palermiti Girifalco e Seles, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, grazie alla doppietta di Riey.

I risultati

Caraffa-Pol. Spilinga 1-2

Guardavalle-Roccella 0-2

Città di Siderno-Bivongi 1-2

Locri NG-Laureana 5-2

Nuova Ada-Real Montepaone 1-1

Palermiti Gir.-Seles 2-1

Stella Mileto-Prasar 6-2

Riposa: Sant'Onofrio

La classifica finale

Roccella 64

Real Montepaone 63

Siderno 58

Guardavalle 55

Bivongi 54

Pol. Spilinga 44

Stella Mileto 43

Nuova Ada 40

Caraffa 33

Locri NG 29

Laureana 29

Sant'Onofrio 26

Prasar 22

Palermiti Gir. 16

Seles 13