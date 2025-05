Vigilia importante per quattro comunità calcistiche regionali: si giocheranno, nelle prossime ore, due spareggi decisivi per accedere nel secondo livello del calcio calabrese. Le squadre arriveranno ai rispettivi match con diversi stati d’animo e un rinvio evitato

Dopo un’intera stagione, siamo arrivati ormai all’ultimo atto della Prima Categoria. Un campionato che in Calabria ha racchiuso 61 squadre, in quattro hanno raggiunto già la Promozione vincendo i rispettivi campionati, sette sono state le compagini retrocesse in Seconda, una si è ritirata in corso d’opera, un altro team ha annunciato l’intenzione di non proseguire a stagione finita.

In tutto ciò, restano ancora altre caselle da dover riempire necessariamente, quelle inerenti alle squadre che raggiungeranno la Promozione e quante invece rimarranno in Prima.

Un discorso che parte, quindi, in ordine cronologico dal match che incrocerà le vincenti del playoff nel Girone C e D, ovvero Pino Donato Taverna e Taurianova. Il mistero è intercorso nelle ultime ore, proprio perché il team catanzarese aveva paventato la possibilità addirittura non scendere in campo per il match di domani pomeriggio al “D’Ippolito” di Lamezia Terme. La società ha espresso le sue perplessità, chiedendo il rinvio dell’incontro ai vertici calcistici calabresi per la contemporaneità con un memorial da giocare a Monza.

P.D. Taverna voleva un rinvio della gara di domenica a lunedì, ma sia la Lega che il Taurianova hanno espresso il loro diniego, in un ultimo post è arrivata l’ufficialità su come giocheranno l’incontro lametino: «Questa non è solo una partita – spiegano -, è il nostro testamento sportivo. È il momento in cui dimostriamo che il calcio non è solo pallone, ma promessa, memoria, identità».

Ricordiamo come il Taverna ha brillato nel playoff strappando risultati pesantissimi (come la vittoria sul campo della Promosport Lamezia), mentre i reggini hanno riposato un turno per poi mantenere l’imbattibilità nei 120 minuti contro il Catona.

Accesissima sarà la partita tra Bisignano e Rocca di Neto. Si giocherà lunedì a Lamezia alle ore 16, gli amaranto arrivano all’appuntamento con la storia in forma smagliante.

Vico Santiago, mattatore dei cratensi (foto Polverazzi)

I successi contro Roggiano e Themesen hanno accresciuto la determinazione del gruppo cratense, di certo la partita sarà giocata a viso più che aperto. Il Rocca di Neto invece non era partito da favoritissimo, ma ha stupito per determinazione e coraggio: ha eliminato il Silana ma soprattutto si è imposto sul campo dello Scandale, grazie anche all’apporto di una tifoseria pronta a vivere un sogno.

Ricordiamo come, per quanto riguarda i due incontri, il sorteggio ha destinato la tribuna coperta ai sostenitori di Rocca Di Neto e Taurianova Academy, mentre alle tifoserie di Bisignano e Pino Donato Taverna è stato assegnato il settore gradinata. I tagliandi saranno acquistabili presso il botteghino dello stadio prima della gara al costo unitario di 10 euro, con ingresso gratuito per gli under 14.