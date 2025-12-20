Nella quindicesima giornata i granata cosentini pronti a difendere il primato nel derby con il Rende. Scontro diretto playoff tra Kratos Bisignano e Sersale
PHOTO
Il campionato di Promozione Calabrese (Girone A) arriva al giro di boa. La quindicesima giornata, l’ultima del girone di andata, si prospetta come un weekend infuocato, in palio non c'è solo il simbolico titolo di "Campione d'Inverno", ma anche il posizionamento strategico in una classifica cortissima nelle zone nobili.
La capolista PLM Morrone (31 punti) è chiamata all’esame nel derby contro il Rende. Sulla carta, i favori del pronostico pendono tutti verso la capolista, dato che i biancorossi occupano il penultimo posto con soli 9 punti, ma i derby sfuggono spesso a ogni logica. In attesa di un passo falso c'è il Mesoraca (30 punti), impegnato nella delicata trasferta sul campo del Rocca di Neto (19 punti). Una vittoria della vicecapolista, unita a un eventuale stop della Morrone, significherebbe sorpasso in extremis.
Occhi puntati anche su Cotronei, dove il Cassano Sybaris (29 punti) cerca il colpaccio esterno per tentare l'aggancio alla vetta. I padroni di casa del Cotronei (10 punti), però, hanno un disperato bisogno di punti per uscire dalla zona calda. Altro big match di giornata è Kratos Bisignano (25 punti) - Sersale (28 punti), una sfida d'alta quota che potrebbe ridisegnare gli equilibri del podio.
Lo Scalea (23 punti) ospita il Bisignano (19 punti) in una sfida che profuma di ultima chiamata per i play-off, mentre il Corigliano (24 punti) riceve l'Amantea (6 punti) con l'obbligo di vincere per non perdere il contatto con le prime cinque. Interessante anche il confronto tra Acri (17 punti) e Altomonte RC (22 punti), con i padroni di casa che cercano di distanziarsi definitivamente dai play-out.
In coda, il Campora (15 punti) ospita il fanalino di coda Union Kroton (3 punti), in una gara fondamentale per la serenità della propria classifica.
Il programma completo:
Campora - Union Kroton
Cotronei - Cassano Sybaris
Kratos Bisignano - Sersale
Rende - PLM Morrone
Rocca di Neto - Mesoraca
Scalea - Bisignano
Corigliano - Amantea
Acri - Altomonte RC