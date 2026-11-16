Undici punti fuori casa, zero nelle gare interne. È il singolare bilancio della Vortus Acri dopo dieci giornate del campionato di Promozione calabrese, girone A. La squadra acrese, guidata in panchina dall’esperto Mario Pascuzzo, ha costruito l’intero bottino stagionale lontano da casa, mentre nelle cinque gare considerate interne non è ancora riuscita a conquistare un solo punto. E qui c’è una curiosità che rende ancora più particolare il dato: l’Acri, finora, le sue partite casalinghe le ha giocate al Brillia di Corigliano Rossano, sul sintetico, a causa dei lavori di rifacimento del manto erboso del proprio impianto. E, numeri alla mano, non si può dire che l’impianto della città ionica abbia portato particolare fortuna: cinque partite, cinque sconfitte e zero punti. Il dato dei gol subiti nelle gare interne giocate dai rossoneri è ancora più “drammatico”: 21 i gol incassati, solo 5 quelli realizzati.

Ma il paradosso, però, emerge soprattutto guardando la graduatoria delle trasferte. L’Acri è secondo con 11 punti, alle spalle del Cassano Sybaris, che comanda questa speciale classifica con 12. I lupi rossoneri hanno infatti raccolto tre vittorie e due pareggi nelle cinque gare disputate lontano da casa, rimanendo imbattuti in trasferta. Fuori casa 5 gol fatti e 2 subiti.

È una fotografia completamente diversa rispetto alla classifica generale. L’Acri è dodicesimo con 11 punti: gli stessi conquistati in trasferta costituiscono infatti l’intero bottino stagionale.

Il confronto con la classifica reale è impietoso. Il Cassano Sybaris è primo anche nel campionato vero, con 25 punti, mentre l’Acri è dodicesimo a quota 11. Tra le due graduatorie, dunque, c’è una distanza enorme: la squadra di Pascuzzo ha un rendimento da zona alta della classifica quando gioca lontano da casa, ma non ha ancora trovato la chiave per trasformare le gare interne in punti. E non è soltanto l’Acri a vivere una stagione al contrario. Nel girone A c’è anche la Silana, che presenta un rendimento interno altrettanto negativo: dopo dieci giornate non ha ancora conquistato punti nelle cinque gare casalinghe, mentre i suoi sei punti sono arrivati tutti in trasferta. L’ultima sconfitta interna è arrivata proprio contro il Cassano Sybaris, capace di imporsi per 2-1 a San Giovanni in Fiore.

Il caso Acri, però, resta particolare per un motivo: non è una squadra che non sa vincere. Sa farlo, eccome, ma finora ci è riuscita soltanto lontano da casa. E c’è anche un pizzico di ironia nel dato: il Brillia di Corigliano Rossano, scelto come casa provvisoria in attesa del completamento dei lavori al manto erboso del proprio stadio, finora non è stato esattamente un talismano. Cinque partite e cinque sconfitte. Al contrario, appena l’Acri prende il pullman e lascia il proprio campo “di casa”, cambia musica.

CLASSIFICA DELLE TRASFERTE

Cassano Sybaris 12

Acri 11

Corigliano Marca 9

Cotronei 8

Soccer Montalto 8

Bisignano 7

City Rende 7

Rocca di Neto 7