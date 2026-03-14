Il campionato di Promozione Calabrese girone A entra nel vivo della sua fase più calda. Con l’inizio della decima giornata di ritorno, la 25esima del torneo, la classifica parla chiaro, siamo di fronte a un finale di stagione al cardiopalma. Due squadre appaiate in vetta e una terza a un solo punto di distanza promettono scintille in un weekend che potrebbe rimescolare pesantemente le carte.

Gli occhi di tutti sono puntati su Sersale (52 punti) e Mesoraca (52 punti). Il Sersale ospita tra le mura amiche un Cotronei (19 punti) disperato e a caccia di punti per uscire dalla zona play-out; sulla carta il pronostico è tutto a favore dei padroni di casa, ma la pressione della capolista può giocare brutti scherzi. Il Mesoraca, dal canto suo, riceve il Bisignano (31 punti) in una sfida insidiosa contro una compagine che naviga in acque relativamente tranquille ma che ha dimostrato di poter dare fastidio a chiunque.

Non sta a guardare la PLM Morrone (51 punti), appostata a un solo punto dalla vetta. I cosentini faranno visita all'Amantea (14 punti), terzultima in classifica. Per la PLM Morrone è un’occasione d’oro per approfittare di eventuali passi falsi delle prime due e tentare il sorpasso.

Dietro il terzetto di testa, la lotta per il miglior piazzamento playoff è più aperta che mai. Rocca di Neto (44 punti) contro Altomonte RC (42 punti) è il vero big match per la zona nobile, chi vince mette una seria ipoteca sugli spareggi promozione, staccando una diretta concorrente. Nell’anticipo del sabato, il Cassano Sybaris (44 punti) affronta la trasferta contro il Kratos Bisignano (35 punti). Se il Cassano vuole blindare il quarto posto, dovrà superare l'ostacolo Kratos, squadra solida che cerca gli ultimi punti per la salvezza matematica. Il Corigliano (43 punti) parte favorito nel match casalingo contro il fanalino di coda Union Kroton (7 punti) ma non sono ammessi cali di concentrazione.

Nella parte più in bassa della graduatoria, lo Scalea (36 punti) cerca di chiudere definitivamente il discorso salvezza ospitando l'Acri (19 èunti), per i lupi rossoneri è forse l'ultima chiamata per riagganciare il treno play-out e sperare in un miracolo sportivo. Infine, nell’altro anticipo della giornata, sfida dai due volti tra Rende (12 punti) e Campora (28 punti). Il Rende, penultimo dopo una stagione travagliata, cerca uno scatto d'orgoglio, mentre il Campora ha bisogno di un risultato positivo per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa e respirare aria di centro classifica.

Il programma completo

Rende – Campora

Kratos Bisignano – Cassano Sybaris

Mesoraca – Bisignano

Amantea – PLM Morrone

Rocca di Neto – Altomonte RC

Scalea – Acri

Sersale – Cotronei

Corigliano – Union Kroton