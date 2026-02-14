Corigliano – Scalea, sfida per i playoff. Tra Bisignano e Cotronei è in ballo la salvezza. Kratos Bisignano obbligato ad andare a punti contro il Rende

Il campionato di Promozione Girone A si appresta a vivere la 21esima giornata, un turno che potrebberimescolare gli equilibri sia in zona playoff che nella lotta per non retrocedere. Con la capolista PLM Morrone che tenta la fuga solitaria e il Sersale che non accenna a mollare, il weekend del 14 e 15 febbraio si preannuncia rovente, con due anticipi al sabato che apriranno le danze prima del gran finale domenicale.

I riflettori si accendono già sabato 14 febbraio con due sfide fondamentali per la classifica. L'Amantea (11 punti), penultima e alla disperata ricerca di punti vitali, ospita un Cassano Sybaris (39 punti) ferito anche dai tragici eventi che hanno colpito il territorio. Per i cassanesi, quarti la vittoria è d'obbligo per blindare i playoff. Contemporaneamente, il Kratos Bisignano (26 punti) cercherà di sfruttare il fattore campo nell'anticipo del sabato contro il Rende (10 punti) per staccarsi definitivamente dalle zone calde della graduatoria e trovare stabilità a metà classifica.

Domenica 15 febbraio il piatto forte è rappresentato dalla capolista PLM Morrone che, dall'alto dei suoi 47 punti, riceve l'Altomonte RC. Gli ospiti, quinti a 37 punti, rappresentano un ostacolo ostico e hanno bisogno di un risultato positivo per difendere la propria posizione dagli attacchi del Corigliano. Non meno importante sarà la gara del Sersale, secondo a tre lunghezze dalla vetta, che ospiterà il fanalino di coda Union Kroton in un test sulla carta agevole che i giallorossi non possono fallire se vogliono continuare a sognare il sorpasso.

Nelle altre zone della classifica, il Mesoraca (42 punti e una gara da recuperare) cerca conferme contro il Campora (25 punti) per mantenere il terzo gradino del podio, con l'incognita di una gara ancora da recuperare che potrebbe proiettarli ancora più in alto. Sfida d'altri tempi tra Corigliano (35 punti) e Scalea (31 punti), divise da soli quattro punti, mentre l'Acri (18 punti e una gara da recuperare), impegnato nella difficile trasferta di Rocca di Neto (32 punti), deve iniziare a correre per evitare i playout. Chiude il quadro la sfida salvezza tra Bisignano (24 punti) e Cotronei (16 punti), un vero e proprio scontro diretto dove la posta in palio vale il doppio per la permanenza nel torneo.

Il programma completo:

Amantea – Cassano Sybaris

Kratos Bisignano – Rende

Mesoraca – Campora

PLM Morrone – Altomonte RC

Rocca di Neto – Acri

Sersale – Union Kroton

Corigliano – Scalea

Bisignano – Cotronei