Continuano a rimescolarsi le carte in vetta alla classifica del campionato di Promozione A e con i riflettori della ventiquattresima giornata che erano puntati sul big match di vertice, tra Morrone e Sersale. Alla fine ciò che ne è maturato è un 1-1 che rallenta la corsa di entrambe ma non preclude nulla, con la Morrone che rimane sempre a una sola lunghezza dalla vetta ma non più seconda bensì terza (cambia poco ai calcoli della vetta).

La riprende Raimondo

Una gara complicata e con i cosentini che, a dieci minuti dal termine, vedono gli spettri della sconfitta prima che Raimondo, a due minuti dal triplice fischio, firma il gol del pareggio.

Proprio Raimondo, ai microfoni di LaC News24, ripercorre il big match: «Era una partita fondamentale per noi perché volevamo vincerla e cercare così di tornare nuovamente in vetta. Di fronte a noi però c'era una squadra forte e tosta. Noi comunque abbiamo giocato bene e siamo andati inizialmente sotto nell'unica disattenzione avuta, nonostante ciò però siamo rimasti uniti e abbiamo trovato il meritato pareggio». La firma del gol è proprio sua: «Sicuramente è sempre bello fare gol, in questo caso sarebbe stato meglio se fosse stato da tre punti ma segnare è sempre un'emozione bellissima, soprattutto nelle sfide importanti. Il gol è nato dagli sviluppi di un corner e dove sono stato bravo a crederci e a indirizzare il pallone, poi il palo mi ha anche un po' aiutato».

Volata a tre

Sei giornate al cardiopalma e da vivere intensamente anche perché, per fato del calendario, ci sono da giocare ancora gli scontri diretti tra le prime tre e che indirizzeranno probabilmente la vincitrice. Nel giro di due giornate, infatti, tre scontri diretti ravvicinati e con la Morrone che tra due turni ospiterà il Mesoraca: «Sembrerebbe una volata a tre - continua il calciatore - ma ci sono sei partite da vivere e da giocare. Sicuramente in quegli scontri diretti che arriveranno a breve in palio ci saranno le sorti del campionato, anche perché tutte e tre abbiamo un calendario molto simile».