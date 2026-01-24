Derby del tirreno tra Scalea e Amantea. In attesa del recupero, il Sersale sarà ospite dell’Acri. Kratos Bisignano e Rocca di Neto si giocano la tranquillità. Il programma del diciottesimo turno

Il campionato di Promozione Girone A si appresta a vivere la terza giornata del girone di ritorno, un turno che promette di delineare in modo più netto le ambizioni delle "grandi" e le speranze di chi lotta per non affondare. Con la PLM Morrone saldamente al comando, l'attenzione si sposta sulla bagarre per il podio e sulla rincorsa furente di un Altomonte RC che, dopo la vittoria nel big match contro il Cassano Sybaris, ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori e il piglio della grande protagonista.

In vetta, la PLM Morrone (40 punti) non sembra intenzionata a rallentare. Il perentorio 4-0 rifilato all'Acri nell'ultimo turno ha confermato la solidità della capolista, che ora dovrà affrontare la delicata trasferta sul campo del Campora (22 punti). I padroni di casa sono reduci da un pareggio a reti bianche contro il Bisignano e hanno un disperato bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda, ma la corazzata di testa non può permettersi distrazioni se vuole mantenere il distacco di quattro lunghezze sul Mesoraca che, da seconda forza del campionato con 36 punti dopo il convincente 2-0 sul Kratos Bisignano, farà visita a un Rende (10 punti) che occupa la penultima posizione in coabitazione con l'Amantea. Nonostante il divario tecnico, la trasferta rendese nasconde le insidie tipiche di chi non ha più nulla da perdere e con all’attivo un mercato di riparazione scintillante.

L'attenzione degli addetti ai lavori è però tutta rivolta all'Altomonte RC (28 punti). Il successo per 1-0 contro il Cassano Sybaris (35 punti) nell'ultima giornata ha rappresentato molto più di tre punti,è stata una dichiarazione d'intenti. La formazione altomontese ha agganciato il Corigliano, portandosi a ridosso della zona playoff e riducendo il gap dalle posizioni di vertice. Il morale è alle stelle e la trasferta di Crotone contro l'Union Kroton (3 punti) appare come l'occasione d'oro per dare continuità ai risultati. I pitagorici, reduci dalla bruciante sconfitta nel derby di fondo classifica contro il Cotronei, sembrano l'avversario ideale per un Altomonte RC che ha promesso di essere protagonista assoluto di questa seconda parte di stagione. Attenzione, il calcio dilettantistico insegna che la fiducia non deve mai trasformarsi in presunzione.

Il turno offre altri spunti di riflessione notevoli, a partire dal riscatto richiesto al Cassano Sybaris. Dopo lo scivolone contro l'Altomonte RC, i biancoazzurri (35 punti) ospiteranno sul campo di Morano Calabro un Bisignano solido (24 punti), con l'obiettivo di riprendersi la seconda piazza o quantomeno di non farsi scavalcare dal Sersale. Quest'ultimo, con 34 punti e una gara da recuperare contro lo Scalea, farà visita a un Acri (17 punti) in profonda crisi di identità. Interessante anche la sfida tra Cotronei (13 punti) e Corigliano (28 punti) con i padroni di casa che cercano punti vitali dopo la vittoria nel derby crotonese, mentre gli ospiti non vogliono perdere il passo dell'Altomonte RC nella corsa al quinto posto. Chiudono il quadro Kratos Bisignano (25 punti) – Rocca di Neto (26 punti), scontro diretto tra due compagini divise da un solo punto che navigano a metà classifica, e il derby del Tirreno Scalea-Amantea, con i padroni di casa che devono ancora smaltire il rinvio per allerta meteo della scorsa settimana e hanno l'obbligo di vincere per non farsi risucchiare nella lotta per la salvezza diretta.

Al momento, la geografia del girone vede la PLM Morrone dettare legge (40), seguita dal Mesoraca (36) e dal Cassano Sybaris (35). Il Sersale (34) rimane l'incognita più pericolosa, potendo potenzialmente balzare al secondo posto vincendo il recupero. Nella zona centrale, Altomonte RC e Corigliano (28) guidano il gruppo degli inseguitori, tallonati da Rocca di Neto (26) e Kratos Bisignano (25). In coda, la situazione si fa drammatica per l'Union Kroton, fanalino di coda solitario a 3 punti, mentre Amantea e Rende (10) sperano in un passo falso del Cotronei (13) per accorciare le distanze e giocarsi tutto nelle sfide dirette.



Il programma completo

Campora – PLM Morrone

Cassano Sybaris – Bisignano

Cotronei – Corigliano

Kratos Bisignano – Rocca di Neto

Rende – Mesoraca

Scalea – Amantea

Union Kroton – Altomonte RC

Acri – Sersale

