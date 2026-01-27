La formazione ideale del turno è guidata in panchina dal tecnico del Rocca di Neto De Paola: i crotonesi hanno conquistato 3 punti di platino in casa del Kratos Bisignano

La Top 11 della diciottesima giornata di Promozione A esalta un turno ricco di colpi esterni e vittorie dal peso specifico enorme. A guidare la formazione ideale dalla panchina è mister De Paola del Rocca di Neto, capace di portare i crotonesi a conquistare tre punti di platino sul campo del Kratos Bisignano, fondamentali soprattutto in chiave salvezza.

Tra i pali la scelta ricade su Martorelli dello Scalea, sicurezza e leadership per i tirrenici. Davanti a lui una difesa a tre composta da Brugnano del Mesoraca, Cassaro dello Scalea e Tutino del Sersale. A centrocampo spazio a equilibrio e qualità con Bonafine dell’Altomonte RC, Dolce autore del gol vittoria del Rocca di Neto e Brandalisse, protagonista nel successo esterno per 2-1 sul campo del Campora. Più avanzato Campolongo del Cassano Sybaris, autore di una doppietta nel netto 4-0 sul Bisignano.

In avanti il tridente è tutto sostanza e gol: Kone del Corigliano, Deodati del Sersale, devastante con una doppietta nel 3-0 sull’Acri, e Bertucci dello Scalea, match winner nel derby tirrenico contro l’Amantea.