L’uomo era impegnato con i colleghi nelle opere di efficientamento energetico allo stadio comunale del borgo crotonese. Soccorso dagli operatori della Croce Rossa e successivamente dagli operatori del 118 è rimasto vigile fino all’arrivo dell’elicottero

Momenti di paura nella tarda mattina di oggi a Caccuri nell’alto Crotonese per un incidente sul lavoro. Un dipendente di una ditta privata alle prese con i lavori di efficientamento energetico al campo comunale “Vincenzo De Rose”, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto schiacciato da un furgone contro un muro.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe spostato per andare a prendere i panini per il pranzo e al suo rientro dopo aver parcheggiato lungo una salitina nei pressi degli spogliatoi è stato travolto dal mezzo e schiacciato al muro.

I colleghi di lavoro hanno lanciato l’allarme con gli operatori della sezione della Croce Rossa di Caccuri che hanno prestato i primi soccorsi prima dell’arrivo dei sanitari del 118 di San Giovanni in Fiore. Vigile, ma dolorante è stato successivamente trasportato dall’elisoccorso presso una struttura ospedaliera per le cure del caso.