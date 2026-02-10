Il rinvio della sfida tra cosentini e crotonesi ha spostato la composizione della formazione ideale del ventesimo turno. Nel frattempo la Morrone continua la sua marcia al comando

La Top 11 settimanale stilata dalla redazione sportiva di LaC News24 relativa al ventesimo turno del campionato di Promozione A è stata rinviata. La decisione arriva a causa della mancata disputa della partita Virtus Acri-Mesoraca, inizialmente programmata sul terreno del “Pasquale Castrovillari” di Acri, impraticabile per maltempo, ma probabilmente anche per una scarsa manutenzione che da anni condiziona l’impianto sportivo della città silana. L’undici ideale sarà quindi comunicato non appena il quadro delle gare del turno sarà completato.

Nonostante il rinvio del match di Acri, il turno ha fornito spunti interessanti. La capolista Morrone ha confermato il suo stato di forma, vincendo ancora e consolidando il vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il Sersale. Proprio i granata cosentini hanno evidenziato alcuni protagonisti: Brandalisse e Aiello, decisivi nella vittoria della Morrone.

Tra gli altri elementi in evidenza si segnalano: Cecreta del Cassano Sybaris, Lentini del Corigliano, Deodati del Sersale e il brasiliano Mascarenhas dell’Altomonte Rc, autore di una doppietta contro il Bisignano che porta il suo bottino a tre gol in due partite.

L’Altomonte consolida la quinta posizione playoff con il successo sul Bisignano; il Corigliano fatica a trovare continuità nonostante la vittoria sul Rende; il Rocca di Neto si ferma dopo sei risultati utili consecutivi, superato dallo Scalea nello scontro diretto. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Campora, che batte l’Amantea e guadagna punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. Il Cotronei mantiene passo avanti, mentre Amantea, Rende e Union Kroton iniziano a vedere ridursi le chance di salvezza diretta.