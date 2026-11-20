Dopo l'importante vittoria nello scontro diretto contro il Taverna, la società rossonera inizia a ridisegnare la rosa in vista del mercato invernale. Salutano due pedine d'esperienza per difesa e centrocampo

Arrivano importanti segnali di ripresa sul campo per la Virtus Acri. Dopo aver smaltito la pesante cinquina subita tra le mura amiche, la formazione rossonera ha ritrovato il sorriso e i tre punti nella decima giornata del campionato di Promozione A, espugnando il terreno del Taverna in quello che rappresentava a tutti gli effetti un delicato scontro diretto in chiave salvezza.

Si muove il mercato: l'addio consensuale

Mentre la squadra rialza la testa in campionato, l'avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato inizia già a produrre i primi effetti concreti in casa dei Lupi. La dirigenza ha infatti ufficializzato la rescissione consensuale con due calciatori di spessore: il centrocampista Andrea Castellano e il difensore Gaetano Bertini.

Il profilo di Gaetano Bertini: esperienza e mentalità vincente

Torna dunque sul mercato Gaetano Bertini, difensore di grande affidabilità e esperienza che, a dispetto della carta d'identità, dimostra di saper fare ancora ampiamente la differenza in categoria. Prima dell'avventura con la maglia della Virtus Acri, il centrale aveva scritto una pagina indimenticabile nella passata stagione, conquistando uno storico triplete con la Soccer Montalto grazie alla vittoria del campionato di Prima Categoria, della Coppa Calabria e della Supercoppa.

Andrea Castellano, un lusso per la mediana

Analogamente, diventa un pezzo pregiato per le società a caccia di rinforzi anche Andrea Castellano. Centrocampista granitico e di temperamento, l'ormai ex giocatore acrese porta in dote un bagaglio tecnico e un curriculum di assoluto livello nel panorama dilettantistico calabrese, impreziosito dalle importanti esperienze vissute, tra le altre, con le maglie di Rossanese, Scalea e Paolana.