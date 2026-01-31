Il girone A del campionato di Promozione calabrese diventa sempre più intricato. Domenica 1 febbraio, con il fischio d'inizio fissato per le ore 15:00, scenderà in campo la diciannovesima giornata (quarta di ritorno) con la capolista che prova a scavare il solco e una zona retrocessione sempre più infuocata. Per le distanze ridotte, sia in testa che in coda, ogni punto inizia a pesare come un macigno.

Il riflettore della giornata è indubbiamente puntato sulla sfida PLM Morrone (43 punti) e Cassano Sybaris (38 punti) con la capolista che ospita la terza forza del campionato. Una vittoria dei padroni di casa darebbe un segnale di forza devastante al torneo, ma il Cassano Sybaris sa che questa è l'ultima chiamata per riaprire ufficialmente i giochi per il primo posto.

Il Mesoraca (39 punti), saldamente al secondo posto, attende uno Scalea (27 punti, una gara in meno) a caccia di continuità. I crotonesi non possono permettersi passi falsi se vogliono mantenere il fiato sul collo della Morrone. Anche il Sersale (37 punti), reduce da un ottimo rullino di marcia e con una gara da recuperare, ospiterà un Campora (22 punti) che naviga in acque agitate e ha un disperato bisogno di punti salvezza.

Interessante il confronto tra Altomonte RC (31 punti) e Cotronei (13 punti). I padroni di casa cercano di consolidare la loro posizione in zona alta e tentare di salire di qualche gradino, mentre gli ospiti tentano una risalita che al momento appare proibitiva. Il Corigliano (31 punti) riceve il Kratos Bisignano (25 punti) in un match che promette scintille tra due squadre che giocano per dare una svolta al proprio percorso.

In coda, è tempo di scontri diretti e speranze. L’Amantea (10 punti) affronta l'Acri (17 punti) in quella che è, a tutti gli effetti, una sfida da "dentro o fuori" per sperare ancora nei play-out. Il fanalino di coda Union Kroton (3 punti) farà visita al Bisignano (24 punti), mentre il Rende (10 punti), penultimo a pari merito con l'Amantea, cercherà l'impresa sul difficile campo del Rocca di Neto (29 punti).

Il programma completo

Altomonte RC -Cotronei

Bisignano – Union Kroton

Amantea – Acri

Mesoraca – Scalea

PLM Morrone – Cassano Sybaris

Rocca di Neto – Rende

Sersale – Campora

Corigliano – Kratos Bisignano