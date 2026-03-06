Cassano Sybaris – Corigliano per un posto al sole. Per Cotronei, Acri e Rende è tempo di osare per sperare. Campora e Kratos Bisignano, è quasi fatta. Ecco il quadro della 24esima giornata
Il campionato di Promozione calabrese entra nel vivo della stagione. Con la nona giornata di ritorno alle porte, la 24esima in totale, il torneo si prepara a vivere un weekend di fuoco, con scontri diretti che peseranno enormemente sia sul vertice che nelle zone calde della classifica.
Il big match di giornata è indubbiamente quello che vede protagoniste PLM Morrone (50 punti) e Sersale (51 punti), uno scontro al vertice che potrebbe ridefinire le gerarchie per la promozione diretta. Poco distante, il Mesoraca (49 punti), terza forza del campionato, cerca punti fondamentali per restare in scia contro un Altomonte RC (42 punti) che punta con decisione alla zona playoff.
Grande attesa anche per il derby tra Cassano Sybaris (43 punti) e Corigliano (42 punti), le due squadre, divise da un solo punto, si sfidano in una partita che vale molto più dei tre punti, con l'obiettivo di blindare posizioni di prestigio in alta classifica. Anche il Rocca di Neto (41 punti) cercherà di non perdere terreno contro l’Union Kroton (7 punti), fanalino di coda, mentre lo Scalea (36 punti), in una posizione di relativa tranquillità, affronterà il Cotronei (19 punti), squadra obbligata a vincere per alimentare le speranze di evitare i playout. Infine, la parte bassa della graduatoria propone sfide di fondamentale importanza per la salvezza. Il Bisignano (30 punti) ospiterà l’Amantea (13 punti), in una gara dove i tre punti sono vitali per entrambe le formazioni, mentre il Campora (28 punti) riceverà il Kratos Bisignano (32 punti) nel tentativo di allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. Chiude il quadro lo scontro diretto tra Acri (18 punti) e Rende (11 punti), una sfida da dentro o fuori per le ambizioni di permanenza in categoria.
Il campionato non ammette distrazioni, con soli pochi punti che separano le dirette contendenti, ogni errore in questo ventiquattresimo turno rischia di essere fatale per le ambizioni di fine stagione di ogni club.
Il programma completo
Altomonte RC – Mesoraca
Bisignano – Amantea
Campora – Kratos Bisignano
Cassano Sybaris – Corigliano
Cotronei – Scalea
PLM Morrone – Sersale
Union Kroton – Rocca di Neto
Acri – Rende