Alle porte c'è la diciassettesima giornata del campionato di Promozione B, che coincide con la seconda di ritorno, e che ha ancora tante cose in ballo tra vertici e play off. Ecco allora tutto il programma.

Un sabato ricco

Il week end del girone B di Promozione si apre subito forte, dal momento che su otto partite ben cinque si disputeranno di sabato. Tutte e tre in campo sabato, e tutte e tre in trasferta il trio di vertice. La capolista Deliese, innanzitutto, vuole mettere in cascina la quarta vittoria consecutiva ma per farlo dovrà battere a domicilio il Taverna che vuole incamerare punti salvezza. Seconda, con tre punti di ritardo, c'è l'Sc Soverato che non vuole perdere di vista la vetta, ma l'impegno sarà davvero ostico dal momento che sarà di scena in casa di un Val Gallico in vistosa ripresa e che vuole reinserirsi nella lotta: il big match è indubbiamente questo. L'ultima delle tre, il Gioiosa Ionica, sarà invece in terra vibonese dal momento che farà visita a un Pizzo totalmente cambiato rispetto al girone di andata, ma con fame di punti salvezza.

Da tripla la sfida tra Taurianova e Capo Vaticano, forse con questi ultimi bisognosi di punti tranquillità per lasciarsi alle spalle la zona play out. Il ricco sabato è chiuso dal delicato scontro salvezza tra Bianco e Melito, che sa già di ultima spiaggia.

Le gare della domenica

Il pomeriggio della domenica, invece, sarà caratterizzato dallo scontro diretto in odore di play off tra Pro Pellaro e Bovalinese: entrambe divise da un solo punto e con l'obiettivo del quarto posto. Chiamato a riprendere subito la sua corsa l'Ardore, per non complicare la marcia vero i play off. Le Aquile amaranto ospiteranno lo Sp. Polistena, e non sono previsti scivoloni. Potrebbe indirizzare le gerarchie salvezza infine lo scontro tra Atl. Maida e Africo, con questi ultimi immersi nella stoica impresa di risalita.

Il programma

Bianco-Melito

Taverna-Deliese

Pizzo-Gioiosa Ionica

Taurianova-Capo Vaticano

Val Gallico-Sc Soverato

Ardore-Sp. Polistena

Atl. Maida-Africo

Pro Pellaro-Bovalinese